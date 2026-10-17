Ilhan Omar'ın avukatları ev aramasına itiraz edip eşyaların iadesini istedi

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NEW ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı tarafından evi aranan Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın, federal savcılara, söz konusu aramanın hukuka aykırılığını sorgulayan ve el konulan tüm eşyaların derhal iade edilmesini talep eden bir mektup gönderdiği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, geçen hafta federal görevliler tarafından evi aranan Omar, aramaya hukuki olarak itiraz etti.

Omar'ın avukatları, federal savcılara bir mektup göndererek, müvekkillerinin başkent Washington'daki evinde yapılan aramanın hukuka aykırılığını sorgularken, arama sonrası el konulan tüm eşyaların derhal iade edilmesini talep etti.

Söz konusu mektupta, Omar'ın "vatandaşlık statüsüyle ilgili herhangi bir yasayı ihlal etmediği" ve aramanın "ne haklı ne de yasal" bir yanı olduğu ifade edilerek, evde yapılan arama sırasında kaydedilen tüm video veya ses kayıtlarının kopyalarının paylaşılması istendi.

Ayrıca, aramanın, ABD Temsilciler Meclisi genel danışmanının arama emrinin uygulanmasından önce bilgilendirilmesi de dahil olmak üzere, arama yetkisi veren hakimin özel talimatlarına uyulmadan gerçekleştirildiği ifade edildi.

Mektupta, "Başkanın en önemli kongre eleştirmenlerinden birine yönelik bu kinci, intikamcı ve siyasi amaçlı ceza soruşturması, Temsilci Omar'ın anayasal haklarını ihlal ediyor ve güçler ayrılığını tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Omar'ın Kongre'ye beşinci dönem için aday olduğu kasım ayında yapılacak ara seçimlerden üç hafta önce aramanın yapılmasına da dikkati çekilen mektupta, Adalet Bakanlığının, geleneksel olarak partizan etkiden kaçınmak için seçimden 60 gün öncesine kadar siyasi adaylarla ilgili kamuoyuna açık soruşturma başlatmama geleneğini de ihlal ettiği belirtildi.

Omar'ın evinin DHS tarafından aranması

Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında 12 Ekim'de İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de İç Güvenlik Bakanlığınca Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak, bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti.

Ilhan Omar'ın Ofisi de Omar'ın evinin aranmasına "gücün kötüye kullanıldığı" gerekçesiyle tepki göstermişti.

Somali kökenli Omar, 2018'de Kongre'ye seçilmişti

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Somali kökenli Ilhan Omar, 2018'de ilk kez Kongre'ye seçilmişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetiyle tanınan Omar'ı mayısta göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA