Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki deprem, kaza ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Çankırı'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 23. Bölge Tatbikatı ile Karayolları Kaza ve Yangın Tatbikatı yapıldı.

Valilik koordinesinde, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrası tünel içinde göçük ve çoklu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucunda tünelde vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı ve yaralandı, araçların birinde de yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, UMKE, itfaiye, emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, koordineli şekilde olaya müdahale etti.

AFAD, JAK ve Karayolları Arama Kurtarma ekiplerince enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı, UMKE ekiplerince yaralılara olay yerinde müdahale edildi ve yaralıların hastanelere sevki sağlandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaza alanında yol ve tünel güvenliğinin sağlanması, müdahale ekiplerine gerekli desteğin verilmesi ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Makyajla yaralı süsü verilen vatandaşların da yer aldığı tatbikatta, gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Tatbikata, ?Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ?Çankırı, Kastamonu ve Sinop UMKE ekipleri, ?Çankırı ve Kastamonu AFAD ekipleri, ?Ilgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Vali Hüseyin Çakırtaş, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve Çankırı bölgesinin afet konusunda riskli olduğunu söyledi.

Tünelde göçük, deprem, yangın ve kazalarla ilgili bir tatbikatın uygun olduğunu değerlendirdiklerini belirten Çakırtaş, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Tatbikata katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ülkemizde her an her yerde olabilecek kazalarda, afetlerde süreçlerin nasıl yürütüleceğine dair böyle bir tatbikatın başarılı şekilde yürütülmesinden memnuniyet duyduk." dedi.

Tatbikatların devam edeceğini, 6 Şubat depreminde de afetlere her zaman hazır olunması gerektiğinin görüldüğünü aktaran Çakırtaş, "Yetişmiş, tecrübeli personelle, tatbikatlarda tecrübe kazanmış personelle bütün alanlarda her zaman afete ve kazalara hazır olmalıyız. Bu anlamda arkadaşlarımızın hazırlık seviyesinin gayet yerinde olduğunu, başarılı şekilde bu tatbikatı gerçekleştirdiğimizi memnuniyetle müşahede etmiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA