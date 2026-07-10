Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü, insani yardımlar dahil desteğe devam edeceğini belirtti. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında iyi komşuluk ilişkilerinin bölge için faydalı olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabulünde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etmesine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Buna göre, kabulde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin kardeş ülke Lübnan ile ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerinin sürdüğünü, Lübnan'da güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.

Lübnan ile Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağını dile getiren Erdoğan, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Son yağışların ardından geri döndü: Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet

Bozkırın ortasında zümrüt yeşili cennet
Brezilyalı efsane Dunga'dan Türkiye itirafı

Brezilyalı efsane'den Türkiye itirafı
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı