Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabulünde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Selam'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etmesine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Buna göre, kabulde, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye'nin kardeş ülke Lübnan ile ilişkilere önem verdiğini, bu çerçevede diplomatik temasları sıklaştırmanın faydalı olacağına inandığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini temin etmek için diplomatik girişimlerinin sürdüğünü, Lübnan'da güven, huzur ve istikrarın tesisi için insani yardımlar dahil elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini vurguladı.

Lübnan ile Suriye'nin iyi komşuluk ilişkileri geliştirmesinin bölge için faydalı olacağını dile getiren Erdoğan, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için de azami gayret gösterdiğini kaydetti.