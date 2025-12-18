İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu kapsamında "Türk Dünyasını Hedef Alan Dezenformasyon Örnekleri ve Mücadele Çalışmaları Paneli" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir'in koordinatörlüğündeki panelde Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Çalışma ve İletişim Departmanı İletişim Politikası Sektörü Başkanı Cavid Musayev, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Bilgi Komitesi Başkan Yardımcısı Iliyas Yesmagül, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı Bilgi Politikası Departmanı Başuzmanı Zarina Tashtanovna Kalmuratova, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Medya İçerik Üretim Merkezi Daire Başkanı Tokhir Umarov ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, konuşmacı olarak yer aldı.

Musayev, yaptığı konuşmada, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın değiştiğine ve artık bir ülkeye yönelik en büyük tehditlerden birinin bilgiye müdahale olduğuna işaret eden Musayev, "Her devletin bu saldırılara karşı bireysel olarak hazırlıklı olması gerekiyor." dedi.

"Bilgi güvenliği, ulusal güvenliğin ayrılmaz parçasıdır." ifadesini kullanan Musayev, Azerbaycan'ın dezenformasyonla mücadelenin önemini İkinci Karabağ Savaşı sırasında tecrübe ederek kavradığını anlattı.

Bu süreçte önde gelen yabancı basın kuruluşlarının yaşananları yerinde görmesine önem atfettiklerine ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in savaş alanında resmi bilgi kaynağı olduğuna dikkati çeken Musayev, Türkiye'deki medya kuruluşları ve kurumların o dönemde büyük destek verdiğini vurguladı.

Yesmagül de enformasyon ortamının siyasi ve diğer süreçleri etkilediğine, medya okuryazarlığının ve bilgi güvenliğinin gelişmesinin önemine dikkati çekti.

Medya alanında gençlerin en aktif toplumsal kesimi oluşturduğunu belirten Yesmagül, teyit kaynağı uzmanlarının teyit alması ve modern veri analitiği yaklaşımlarının tanıtılması gibi hususların sistematik çalışmalarının parçalarından biri olduğunu söyledi.

Yesmagül, ülkesinin bu noktada ortak girişimlerin gerçekleştirilmesi, medya okuryazarlığı ve bilgi güvenliği konularında güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, hem bölgesel istikrar hem de küresel enformasyon güvenliğinin geliştirilmesi için Kazakistan'ın işbirliğine çok açık olduğunu dile getirdi.

Medya okuryazarlığının önemi

Kalmuratova, Türk devletleri temsilcilerinin forum kapsamında medya okuryazarlığı alanındaki bilgi birikimi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dijital çağda akıllı telefonlarla sosyal medya üzerinden çok sayıda doğru ve yanlış bilginin yayıldığına işaret eden Kalmuratova, internette tanınmayan kişilerle kurulan ilişkiler nedeniyle medya okuryazarlığının günlük yaşamda da önemli rol oynadığının altını çizdi.

Kırgızistan'da 2021'deki dolandırıcılık vakalarına dikkati çeken Kalmuratova, Enformasyon Bakanlığının 2025 itibarıyla ülkede medya okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programları başlattığını söyledi.

Özbekistan'da medya içeriklerine yönelik çalışmalar

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Medya İçerik Üretim Merkezi Daire Başkanı Umerov da merkezlerinin içerik üretimi ve kapasite geliştirici olarak faaliyet gösterdiğinin, temel misyonlarının sadece yanlış bilgilerle mücadele değil aynı zamanda bu tür bilgilerin etkili olabileceği alanları daraltmak olduğunun altını çizdi.

Medya sektöründe çalışanlara ve içerik üreticilerinin eğitimlerine odaklandıklarını anlatan Umerov, dijital içerik üreticileriyle yakın işbirliği içinde oldukları bilgisini paylaştı.

Umerov, merkezlerinin ayrıca yüksek kaliteli, güvenilir ve ilgi çekici içerik üretimini aktif olarak desteklediğini belirterek yanlış bilgilerin hızla yayılabildiğine işaret etti.

Ağ okuryazarlığının da çalışmalarında önemli olduğunu vurgulayan Umerov, öğrenciler, eğitimciler ve kamuoyu için eğitsel materyaller ve yöntemler geliştirildiğini ifade etti.

Umerov, etkinliğin önemine dikkati çekerek İletişim Başkanlığı yetkililerine teşekkürlerini sundu.

"Dezenformasyon, toplumları provokasyona açık hale getiriyor"

Gürdallı da bu çağda kültürler arası diyaloğun güçleneceğinin, iletişimin hızlanacağının ve insanların birbiriyle daha kolay iletişim kuracağının düşünüldüğüne işaret ederek, bunların yanı sıra sahte profiller ve haberlerin de baş gösterdiğini söyledi.

Korkunun, güvensizliğin ve kutuplaşmanın toplumların baskın duygusu haline geldiğini belirten Gürdallı, "Dezenformasyon, bilgi kirliliği, organize yalan haberler, toplumları provokasyona açık hale getirdi, özellikle kriz dönemlerinde." dedi.

Gürdallı, yalan haberlerin doğru haberlerden 6 kat daha hızlı yayıldığını, doğru haber yayımlandığında bile bunun önüne geçilemediğini dile getirdi.

Medya okuryazarlığı ve bilgi güvenliğinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Gürdallı, dezenformasyonun sadece yalan haber ve sahte haber demek olmadığını, haber karartmanın da bir çeşit dezenformasyon olduğunu sözlerine ekledi.

Panel, soru-cevap bölümüyle sona erdi.