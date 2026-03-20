İletişim Başkanlığı, Londra'da 'Jeopolitik Dalgalanmalar Ortasında Transatlantik Güvenliği' toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, Londra'da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) işbirliği ile "Temmuz 2026 Ankara NATO Zirvesi için Türkiye'nin Öncelikleri: Jeopolitik Dalgalanmalar Ortasında Transatlantik Güvenliği" temalı yuvarlak masa toplantısı yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde müttefik ülkelerin başkentlerinde paneller serisi düzenleniyor.

Önceki günlerde İspanya'da Elcano Kraliyet Enstitüsü ve Fransa'da Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) gibi ilgili ülkelerin önde gelen sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla işbirliği içinde düzenlenen panellerin yenisi, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye'nin, kuruluşundan bu yana büyük önem atfettiği ve aktif katkı sunduğu NATO'ya ilişkin yaklaşımı ve beklentileri ele alındı, Türkiye'nin İttifak'a sunduğu sivil ve askeri katkılar ile NATO içerisindeki rolü ve stratejik önemi değerlendirildi.

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamaları

Toplantıda katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Duran, NATO'nun, kurulduğu 1949'dan bu yana üye ülkelerin güvenliklerini korumayı hedefleyen uluslararası köklü bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 32 üye sayısına ulaşan NATO'ya kuruluşundan 3 yıl sonra üye olduğunu hatırlatan Duran, NATO'yla Türkiye'nin, 74 yıllık yolculuğunda birçok meydan okumayla ve zorlukla karşılaştığını belirtti.

Her defasında karşılıklı vefa ilkesi gereği bu imtihanları aştıklarını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, jeostratejik konumu, askeri kapasitesi ve caydırıcılık unsurlarıyla, Soğuk Savaş'tan günümüze NATO'nun kolektif savunma mimarisinde vazgeçilmez bir merkez ülke ve jeopolitik denge unsurudur. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle, NATO'nun kriz yönetimi, barışı destekleme ve istikrarı tesis etmeye yönelik misyonlarında etkin rol üstlenmiştir."

NATO'nun, klasik devletler arası çatışma riskleri ile hibrit tehditlerin iç içe geçtiği çok katmanlı bir güvenlik perspektifiyle faaliyet gösterdiğini anlatan Duran, bölgesel ve küresel gelişmelerin, NATO'nun tehdit algısını genişletmesini ve karar alma mekanizmalarını daha çevikleştirmesini zorunlu kıldığına dikkati çekti.

Duran, bu kapsamda İttifak'ın, 2030 vizyonu ile büyük bir değişim başlatarak, siber güvenlikten yapay zekaya, enerji güvenliğinden iklim değişikliğinin güvenlik boyutuna kadar uzanan yeni nesil riskleri resmi tehdit kapsamına aldığını aktardı.

NATO'nun bu vizyonuyla ilerleyen süreçte daha dirençli, daha teknolojik ve daha siyasi bir ittifak inşa etmeyi hedeflediğine işaret eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ise yeni savunma teknolojileri, insansız sistemler, hava savunma çözümleri ve deniz platformları gibi alanlarda artan kapasitesi ve yatırımları ile NATO'nun 360 derece güvenlik yaklaşımının sahadaki en güçlü uygulayıcılarından biridir. Bunların yanı sıra, Türkiye, yapay zeka destekli dezenformasyon saldırıları, psikolojik harp faaliyetleri, kitlesel algı yönetimi ve manipülasyon girişimleri gibi yeni tehditlere karşı mücadelede proaktif bir yaklaşım benimsemekte, kurumsal kapasitesini her geçen gün artırmaktadır."

İletişim Başkanlığının söz konusu tehditlere karşı kararlılıkla mücadele ettiğinin altını çizen Duran, bu süreçte NATO'nun dünya barışı ve istikrarı için önemi ile Türkiye'nin ittifak içerisindeki kritik konumunu ortaya koyan birçok pozitif iletişim kampanyası, panel, sempozyum ve yayın çalışmasını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin NATO içindeki kritik rolü ve konumunun, bağımsız karar alma kapasitesi ile ittifak sorumluluklarını bir arada yürüten dengeli bir anlayışa dayandığını belirten İletişim Başkanı Duran, "Nitekim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya yaklaşımını, 'Biz kendi bağımsız dış politikamızı izlerken, müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz.' sözleriyle ifade etmiştir." diye konuştu.

Zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak

İletişim Başkanı Duran, "7-8 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmamız, müttefiklik ruhunu ve Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığını yansıtması bakımından oldukça kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, zirvenin, yıl boyunca gerçekleştirilecek uluslararası etkinliklerin, Türkiye'nin yeni dönemdeki rolünü göstermesi açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da toplantıya katılan çok sayıda uzmanın sorularını yanıtladı.

Kılıç, İngiltere - Türkiye ilişkileri, ABD - İsrail ile İran arasındaki savaş, NATO'nun güvenlik kapasitesi, Türkiye'nin ittifakın güney doğu kanadındaki katkıları ve genel olarak bölgedeki güncel gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Programın ikinci gününde ise Chatham House düşünce kuruluşunda bir grup uzman, akademisyen ve diplomatla yuvarlak masa toplantısına katılan Kılıç, burada da İran ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin bölgesindeki krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolü ve savunma kapasitesini güçlendirme hususundaki çabaları gibi konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde Londra Büyükelçiliği Rezidansında önde gelen İngiliz basın kuruluşlarının mensuplarıyla da bir araya geldi.

2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de gerçekleştirileceğini hatırlatan Kılıç, Türkiye'nin NATO ve diğer müttefikleriyle eşgüdüm halinde yürüttüğü çalışmalardan bahsetti ve basın mensuplarının bölgesel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.