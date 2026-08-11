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Bayburt'ta basın buluşması: Hakikati hızlı ve görünür kılmak

Bayburt'ta basın buluşması: Hakikati hızlı ve görünür kılmak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş, Bayburt'ta gazetecilerle buluştu. Dezenformasyonun milli güvenlik sorunu olduğunu belirten Ödeş, hakikati hızlı ve görünür kılmanın önemine dikkat çekerek yerel basınla iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş, Bayburt'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Ödeş, Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen programda, göreve başlamasının ardından Bayburt basınıyla bir araya gelmeyi öncelikli görev olarak gördüğünü söyledi.

Daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezinde görev yaptığını anımsatan Ödeş, bilgi kirliliği ve dezenformasyonun günümüzde küresel ölçekte bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü belirtti.

Ödeş, dezenformasyonun yalnızca yanlış haberden ibaret olmadığını dile getirerek, "Asıl mesele hakikati hızlı ve görünür kılmaktır. Bu noktada en büyük gücümüz, sahada hakikatin yanında duran ve meslek ilkelerinden ödün vermeyen gazeteci arkadaşlarımızdır." ifadesini kullandı.

Bayburt basınının kısıtlı imkanlara rağmen sağduyusunu ve meslek ahlakını koruduğunu vurgulayan Ödeş, yerel basının tecrübesi ve saha hakimiyetinin son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

Ödeş, İletişim Başkanlığı olarak devlet ve millet arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, Bayburt'un potansiyelini ulusal mecralara taşımak için gazetecilerle açık ve etkin iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Programa, Bayburt Vali Yardımcısı Emre Çömen, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, Basın İlan Kurumu Trabzon Bölge Müdürü Ali Nuhoğlu ile Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da katıldı.

Kaynak: AA
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