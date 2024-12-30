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Erdoğan ve BAE lideri görüştü: PKK/YPG Kürtlerin temsilcisi olarak görülemez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, "Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE VE FİLİSTİN'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurdu.

"PKK/YPG KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLARAK GÖRÜLEMEZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/ Ypg terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini söyledi."

Erdoğan ve BAE lideri görüştü: PKK/YPG Kürtlerin temsilcisi olarak görülemez
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWalter white:

Ulan siz neyin kafasını yaşıyorsunuz. Onun temsilcisi değil bunun tamsilcisi değil. Kimin temsilcisi ?

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