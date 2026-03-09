Haberler

İletişim Başkanı Duran: "Türkiye'ye Yönelen Balistik Füze, NATO Hava Savunma Unsurları Tarafından Etkisiz Hale Getirildi"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan ateşlenen ve Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik füze ile ilgili bilgi verdi.

Duran, şunları kaydetti:

"İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır."

Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhal devreye alınmıştır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir. Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır.

İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: ANKA
