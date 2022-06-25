İletişim Başkanı Altun: Ege'de gerginlik yaratmanın kimseye faydası yok

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, " Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası yoktur. Bu gerginliğin bedeli, kışkırtan taraf için her seferinde daha da artmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, El Cezire'de yayımlanan makalesinde, Yunanistan'ın attığı adımlar nedeniyle son dönemde Ege'de yaşanan gerginliği değerlendirdi. Son aylarda Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kışkırtıcı ve hiçbir fayda sağlamayan eylemlerine tanık olunduğunu belirten Altun, bu durumun çeşitli şekillerde daha önceden de görülen film olduğunu kaydetti. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı, makul olmayan iddialarda bulunarak ya da uluslararası platformlarda Türkiye aleyhinde propaganda yaptığına dikkat çeken Altun, "Komşumuzdaki bazı politikacıların, dikkatleri stratejik başarısızlıklarından uzaklaştırmak ve ülke içinde siyasi destek kazanmak amacıyla Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları var. Komşumuz ve NATO müttefikimize bir kez daha bu taktiklerin daha fazla stratejik başarısızlığa mahkum olduğunu hatırlatıyoruz. Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası yoktur. Bu gerginliğin bedeli, kışkırtan taraf için her seferinde daha da artmaktadır" dedi.