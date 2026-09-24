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İletişim Başkanı, 5.4'lük depremde teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi

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İletişim Başkanı, 5.4'lük depremde teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Duran, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileyerek teyitli bilgilerin takip edilmesini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEMİŞ PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, depreme ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, " Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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