İlahiyatçı öğrencilerden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

İstanbul'daki çeşitli üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite Senato Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, misafirleriyle samimi ve sıcak sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilerin akademik yaşamları, ilahiyat eğitimi süreci ve gelecek hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Yılmaz, üniversiteler arası etkileşimin ve gençlerin farklı şehirlerdeki akademik ortamları tanımasının önemine dikkati çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, TOGÜ'nün sahip olduğu akademik birikim, bilimsel çalışmalar ve öğrenci odaklı eğitim anlayışı hakkında misafir öğrencilere bilgiler verdi. Üniversitenin kültürel ve sosyal imkanlarını da paylaşan Yılmaz, öğrencilerin Tokat'ta bulunmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine başarılar diledi.

Misafir öğrenciler ise gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek TOGÜ'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.