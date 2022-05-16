İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası: 'Sektörün Dayanacak Gücü Kalmadı. İlaç Kuruna Yıl İçinde Birden Fazla Güncelleme Yapılmalı'

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç, 2022 yılı için belirlenen ilaç kurunun güncel euro kurunun yüzde 40'ına karşılık geldiğini, bu oranın tüm zamanların en düşük seviyesinde yer aldığına dikkat çekti. Kurdan kaynaklı soruna sektörün dayanacak gücünün kalmadığını, bu yıldan başlayarak ilaç kurunda yıl içinde birden fazla güncelleme yapılması gerektiğini belirten Malkoç, "Uzun yıllardır giderek artan kayıplar karşısında var olmaya çalışan sektörümüz için ilaç kuru değerleme oranının yüzde 70'e geri gelmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz" dedi.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç, ilaç sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı. 2022 yılı ilaç kurunun şubat ayında 6,2925 TL olarak belirlendiğini, güncel euro kurunun sadece yüzde 40'ına karşılık gelen bu oranın tüm zamanların en düşük seviyesinde yer aldığına dikkat çeken Malkoç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İLAÇ KURU BİR ÖNCEKİ YILIN KUR ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYOR"

"İlaç kuru maalesef içinde bulunulan yılın değil bir önceki yılın kur ortalamasına göre belirleniyor. Bu, sektörün mevcut cari yılda yaşanacak kur riskine karşı tamamen korumasız kalmasına neden oluyor. Türk ilaç endüstrisi olarak her koşulda önceliğimiz ülkemiz ve halkımızın sağlığı olmuştur. Sorumluluğumuzun bilinciyle, bu zorlu ekonomik koşullar altında dahi ilaç arzının kesintiye uğramadan sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak, endüstrimizin büyük kayıplar vermemesi ve toplumun ilerleyen süreçte ilaca erişiminde daha fazla sorun yaşamaması adına bu seneden başlamak üzere ilaç kurunda yıl içinde birden fazla güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

"SON BEŞ YILLIK DÖNEMDE SEKTÖRÜN KURDAN KAYNAKLI FEDAKARLIĞI YÜZDE 68 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Uzun yıllardır süregelen ilaç kuru sorunu artık sektörümüzün varlığını ve gelişimini tehdit eder noktaya ulaşmıştır. Endüstri olarak devletimizin, her türlü ilacı uygun fiyatlarla milletimize sunmak için gösterdiği çabaya çok büyük fedakarlıklarla katkı sağladık. Bu kapsamda, uzun süredir ilaç kurunda mevzuatta belirtilenden daha düşük artış oranlarına razı olduk. Sadece son beş yıllık dönemde sektörün kurdan kaynaklı fedakarlığı yüzde 68 olarak gerçekleşmiştir. Ancak sektörün artık buna dayanacak gücü kalmamıştır.

"İLAÇ KURU DEĞERLEME ORANININ YÜZDE 70'E GERİ GELMESİNİN GEREKLİ OLDUĞU KANAATİNDEYİZ"

Uzun yıllardır giderek artan kayıplar karşısında var olmaya çalışan sektörümüz için ilaç kuru değerleme oranının yüzde 70'e geri gelmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz. İlaveten, SGK tarafından uygulanan iskonto oran ve baremlerin de bu yıl mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun hem ülkemizde ilaç arz güvenliği hem de rekabet gücü yüksek yerli ve milli bir ilaç endüstrisine sahip olmak adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

"YERLİ VE MİLLİ BİR İLAÇ SEKTÖRÜ İÇİN YERELLEŞME OLMAZSA OLMAZ"

Yerelleşme politikasının Türk ilaç endüstrimizin gelişimine ve ülkemiz ekonomisine sağladığı faydalar yadsınamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da stratejik önem verdiği yerli ve milli bir ilaç sektörü için yerelleşme olmazsa olmaz. Bu konuya devletimizin hassasiyetle yaklaştığını biliyoruz, atılan tüm adımları da yürekten destekliyoruz. Bu konuda son dönemde kaybedilen zamanın telafisi için kamu kurumlarımızdan daha da hızlı hareket etmelerini beklemekteyiz. Pandemi dönemi bizlere, ülkelerin kendilerine ait güçlü bir ilaç sektörüne sahip olmalarının ne denli önemli olduğunu net biçimde gösterdi. İlaç üreticileri olarak sürece daha fazla katkı sağlamak adına her türlü göreve hazırız.

"KRONİKLEŞEN FİYAT SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURARAK ENDÜSTRİMİZİN GELECEĞİNE, BİYOBENZER İLAÇ ALANINDAKİ GELİŞİMİMİZE ODAKLANMALIYIZ"

Artık kronikleşen fiyat sorununu çözüme kavuşturarak endüstrimizin geleceğine, biyobenzer ilaç alanındaki gelişimimize odaklanmalıyız. İlaçta biyoteknoloji çağındayız. Ülkemizin milli menfaatleri ve toplum sağlığı açısından bu treni kaçıramayız. İlaç sanayi olarak bu alana büyük yatırım yaptık. Biyobenzer ilaçta küresel bir güç olmaya hazırız. Kamu otoritelerimiz tarafından endüstrimizin biyobenzer ilaç alanında gelişiminin önünü açacak yönde bir iradenin ortaya koyulmasını, ülkemizde geliştirilen ve üretilen biyobenzer ilaçların mevzuat, geri ödeme ve uygun teşvik politikalarıyla desteklenmesini bekliyoruz.

Başta ilaç kuru ve ıskonto oranları olmak üzere Türk ilaç endüstrisinin sorun ve konularını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz etmek üzere kendisinden randevu talebimiz oldu. Bugüne kadar olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde de stratejik önemi net biçimde anlaşılan sektörümüze desteğini esirgemeyeceğini biliyoruz."