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İl Jandarma Komutanı küçük Ada'yı tören mangası karşıladı

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Adıyaman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İl Jandarma Komutanlığı makamına oturan ilkokul öğrencisi Ada Alagöz, tören mangası tarafından karşılandı. Ada Alagöz, telsizle ekiplere okul servis denetimleri ile trafik güvenliği konusunda talimat verdi.

İl Jandarma Komutanı küçük Ada'yı tören mangası karşıladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İl Jandarma Komutanlığı makamına oturan ilkokul öğrencisi Ada Alagöz, tören mangası tarafından karşılandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı makamına Menderes İlkokulu öğrencisi Ada Alagöz oturdu. Makam arabasıyla evinden alınan Ada Alagöz'ü İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören mangası karşıladı. Tören mangasını selamlayan Ada Alagöz, daha sonra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un makamına temsili olarak oturdu.

Ada Alagöz, telsizle ekiplere okul servis denetimleri ile trafik güvenliği konusunda talimat verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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