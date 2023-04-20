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İl il bayram namazı saatleri

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Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

11 ayın sultanı Ramazan bugün sona eriyor, yarından itibaren 3 gün boyunca bayram heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, illerdeki bayram namazı saatlerini paylaştı.

İşte il il bayram namazı saatleri;

  • Adana: 06.27
  • Adıyaman: 06.15
  • Afyonkarahisar: 06.45
  • Ağrı: 05.54
  • Aksaray: 06.31
  • Amasya: 06.22
  • Ankara : 06.34
  • Antalya: 06.46
  • Ardahan: 05.54
  • Artvin: 05.57
  • Aydın: 06.56
  • Balıkesir: 06.55
  • Bartın: 06.35
  • Batman: 06.03
  • Bayburt: 06.05
  • Bilecik: 06.46
  • Bingöl: 06.05
  • Bitlis: 05.59
  • Bolu: 06.39
  • Burdur: 06.47
  • Bursa: 06.49
  • Çanakkale: 07.00
  • Çankırı: 06.31
  • Çorum: 06.25
  • Denizli: 06.52
  • Diyarbakır: 06.07
  • Düzce: 06.40
  • Edirne: 06.58
  • Elazığ: 06.10
  • Erzincan: 06.08
  • Erzurum: 06.01
  • Eskişehir: 06.44
  • Gaziantep: 06.19
  • Giresun: 06.11
  • Gümüşhane: 06.07
  • Hakkari: 05.53
  • Hatay: 06.25
  • Iğdır: 05.50
  • Isparta: 06.46
  • İstanbul : 06.49
  • İzmir: 06.59
  • Kahramanmaraş: 06.20
  • Karabük: 06.34
  • Karaman: 06.36
  • Kars: 05.53
  • Kastamonu: 06.29
  • Kayseri: 06.25
  • Kilis: 06.21
  • Kırıkkale: 06.32
  • Kırklareli: 06.55
  • Kırşehir: 06.30
  • Kocaeli: 06.45
  • Konya: 06.38
  • Kütahya: 06.46
  • Malatya: 06.14
  • Manisa: 06.57
  • Mardin: 06.05
  • Mersin: 06.30
  • Muğla: 06.55
  • Muş: 06.01
  • Nevşehir: 06.28
  • Niğde: 06.29
  • Ordu: 06.13
  • Osmaniye: 06.24
  • Rize: 06.03
  • Sakarya: 06.43
  • Samsun: 06.19
  • Şanlıurfa: 06.13
  • Siirt: 06.00
  • Sinop: 06.23
  • Şırnak: 05.58
  • Sivas: 06.18
  • Tekirdağ: 06.55
  • Tokat: 06.19
  • Trabzon: 06.06
  • Tunceli: 06.08
  • Uşak: 06.49
  • Van: 05.54
  • Yalova: 06.48
  • Yozgat: 06.27
  • Zonguldak: 06.37

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Bayram Namazı İstanbul Ankara Güncel Haberler

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