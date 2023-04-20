İl il bayram namazı saatleri
Güncel Haberler
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.
11 ayın sultanı Ramazan bugün sona eriyor, yarından itibaren 3 gün boyunca bayram heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, illerdeki bayram namazı saatlerini paylaştı.
İşte il il bayram namazı saatleri;
- Adana: 06.27
- Adıyaman: 06.15
- Afyonkarahisar: 06.45
- Ağrı: 05.54
- Aksaray: 06.31
- Amasya: 06.22
- Ankara : 06.34
- Antalya: 06.46
- Ardahan: 05.54
- Artvin: 05.57
- Aydın: 06.56
- Balıkesir: 06.55
- Bartın: 06.35
- Batman: 06.03
- Bayburt: 06.05
- Bilecik: 06.46
- Bingöl: 06.05
- Bitlis: 05.59
- Bolu: 06.39
- Burdur: 06.47
- Bursa: 06.49
- Çanakkale: 07.00
- Çankırı: 06.31
- Çorum: 06.25
- Denizli: 06.52
- Diyarbakır: 06.07
- Düzce: 06.40
- Edirne: 06.58
- Elazığ: 06.10
- Erzincan: 06.08
- Erzurum: 06.01
- Eskişehir: 06.44
- Gaziantep: 06.19
- Giresun: 06.11
- Gümüşhane: 06.07
- Hakkari: 05.53
- Hatay: 06.25
- Iğdır: 05.50
- Isparta: 06.46
- İstanbul : 06.49
- İzmir: 06.59
- Kahramanmaraş: 06.20
- Karabük: 06.34
- Karaman: 06.36
- Kars: 05.53
- Kastamonu: 06.29
- Kayseri: 06.25
- Kilis: 06.21
- Kırıkkale: 06.32
- Kırklareli: 06.55
- Kırşehir: 06.30
- Kocaeli: 06.45
- Konya: 06.38
- Kütahya: 06.46
- Malatya: 06.14
- Manisa: 06.57
- Mardin: 06.05
- Mersin: 06.30
- Muğla: 06.55
- Muş: 06.01
- Nevşehir: 06.28
- Niğde: 06.29
- Ordu: 06.13
- Osmaniye: 06.24
- Rize: 06.03
- Sakarya: 06.43
- Samsun: 06.19
- Şanlıurfa: 06.13
- Siirt: 06.00
- Sinop: 06.23
- Şırnak: 05.58
- Sivas: 06.18
- Tekirdağ: 06.55
- Tokat: 06.19
- Trabzon: 06.06
- Tunceli: 06.08
- Uşak: 06.49
- Van: 05.54
- Yalova: 06.48
- Yozgat: 06.27
- Zonguldak: 06.37
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.