İKV ve Beşparmak Düşünce Grubu'nun iki devletli çözüm sempozyumu İstanbul'da başladı

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İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü ve Beşparmak Düşünce Grubu tarafından 16-17 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek " Kıbrıs'ın Geleceği: İki Devletli Çözüm İhtiyacı" sempozyumu başladı.

İstanbul'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plaza'da düzenlenen sempozyumun açılışında İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Beşparmak Düşünce Grubu Genel Koordinatörü Mustafa Ergün Olgun, Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Emirhan Göral, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Emeritus Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk Profesörü Prof. Dr. Stefan Talmon konuştu.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, konuşmasında, Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin dış politikasında 1950'lerden bu yana önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, Kıbrıslı Türklere yönelik şiddet ve saldırıların Türkiye'nin 1974'te garantör güç sıfatıyla müdahale etmesine yol açtığını belirtti.

O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen onlarca yıllık müzakere ve çok sayıda diplomatik girişimin, adanın yeniden birleşmesini sağlayamadığına işaret eden Zeytinoğlu, bu süreçte adadaki iki toplumun da siyasi, kurumsal ve toplumsal yapılarının geliştiğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve barışçıl bir gelecek oluşturulması çağrısı

Beşparmak Düşünce Grubu Genel Koordinatörü Olgun, Kıbrıs meselesinin çok sayıda müzakere ve diplomatik girişime rağmen onlarca yıldır çözümsüz kaldığını vurgulayarak "Kalıcı bir çözümün, her iki tarafın doğuştan gelen eşit haklarına, eşit statüsüne ve meşru beklentilerine saygı göstermesi gerekmektedir." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) uluslararası statüye sahip olduğuna dikkat çeken Olgun, Kıbrıs Türk tarafının da aynı haklara ve statüye eşit şekilde sahip olması gerektiğini vurguladı.

Olgun, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bir gerilim kaynağı değil, Türkiye, Yunanistan, Avrupa Birliği ve daha geniş bir bölge arasında diyalog, işbirliği ve daha güçlü ilişkiler için bir köprü haline gelmesi gerektiğini belirterek Kıbrıs'taki her iki taraf için de adil, kalıcı ve barışçıl bir geleceğin koşullarının oluşturulması için çağrıda bulundu.

Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Göral, Kıbrıs meselesinin 50 yılı aşkın süredir uluslararası ilişkilerde en dikkat çekici çatışmalardan biri olduğunu kaydederek "Kıbrıs'ta sürdürülebilir, adil ve kalıcı bir çözüme, bu temel gerçeklik göz ardı edilerek ulaşılamaz. Aksine, böyle bir çözüm, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tanınmasını gerektirmektedir." dedi.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Emeritus Öğretim Üyesi Kalaycıoğlu, Kıbrıs meselesinin uluslararası siyasetin uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri olduğuna dikkati çekerek, dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson'ın 1960'larda Kıbrıs krizini karşı karşıya kaldığı en can sıkıcı sorun olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Kalaycıoğlu, bu açıklamanın üzerinden yaklaşık 60 yıl geçmesine ve uluslararası sistemde köklü değişimler yaşanmasına rağmen Kıbrıs meselesinin hala çözüme kavuşturulamadığını vurguladı.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüm

Bonn Üniversitesinden Uluslararası Hukuk Profesörü Talmon da müzakerelerin, asıl hedef olan Kıbrıs meselesine çözüm bulmaktan uzaklaşarak yalnızca müzakere yürütmek için sürdürüldüğünü ifade etti.

İki devletli çözüm modelinin mevcut çıkmazdan kurtulmanın yollarından biri olabileceğini kaydeden Talmon, 1960 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kuruluşuna İlişkin Temel Antlaşma'nın adada ikinci bir devletin kurulmasını açıkça yasaklamadığını savundu.

Talmon, bu antlaşmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığının önünde tek başına hukuki bir engel oluşturmadığını ileri sürdü.

Açılışta etkinliğe katılamayan İngiltere'nin eski Hava Kuvvetleri Komutanı Michael Graydon'ın konuşması da okundu.

Graydon, Kıbrıs Türklerinin 2004'teki Annan Planı'nı kabul etmesine rağmen Rum tarafının reddettiğini hatırlatarak, uluslararası toplumun referandum sonrasında Kıbrıs Türklerinin izolasyonunu hafifletmeye yönelik taahhütlerini büyük ölçüde yerine getirmediğini dile getirdi.

Kalıcı bir çözümün Kıbrıs Türk halkının eşit haklarını ve statüsünü tanıması gerektiğini vurgulayan Graydon, adada fiilen var olan iki devletin esas alındığı bir çözüm modelinin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA