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Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni kararlar ve taahhütlerden ziyade mevcut kararların uygulanması ve sahada somut sonuçlar alınması gerektiğini belirterek, "Artık yeni söylemden ziyade sahadaki etkilerini görmek istiyoruz." dedi.

Ağırbaş, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine, 190'dan fazla ülkenin bir araya geldiği zirvenin Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sıfır Atık Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde 193 ülkede karşılık bulan küresel bir harekete dönüştüğüne işaret eden Ağırbaş, COP31 boyunca farklı ülkelerden temsilcilerin harekete katılmak ve katkı sunmak için kendileriyle temas kurduğunu aktardı.

İklim zirvesini uluslararası temasların yanı sıra yerel halkın katılımı açısından da değerlendirdiklerini belirten Ağırbaş, Antalya'nın köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlattı.

Ağırbaş, kararların vatandaşların geleceğini doğrudan ilgilendirdiğini ve köylerde ve mahallelerde yaşayan insanların da iklim süreçlerine etkin şekilde katılmasını önemsediklerini??????? vurguladı.

"Tarım ve hayvancılığın azaltılmasına karşıyız"

Dünyanın farklı bölgelerinde tarım ve hayvancılığın azaltılmasına yönelik tartışmalar olduğunu ve bu yaklaşımlara karşı olduklarına dikkati çeken Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda binyıllardır tarım yapıyoruz, binyıllardır hayvancılıkla uğraşıyoruz ve bugün dünyada 8 milyon insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Böyle bir dünyada tarımın azaltılması veya hayvancılığın azaltılması gibi bir konunun konuşulması bile tahammül edilebilecek bir durum değil."

Ağırbaş, Türkiye için tarımın stratejik öneme sahip olduğunun altını çizerek, vakıf olarak kırsal yaşamın geliştirilmesi ve köylerde yaşayan vatandaşların hayat kalitesinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

İklim diplomasisinde sahadaki sorunlar gündeme taşındı

COP31 kapsamında Afrika'nın farklı bölgeleri ve Latin Amerika'daki topluluklarla da bir araya geldiklerini aktaran Ağırbaş, bu bölgelerde yaşanan sorunların diplomasi masasına taşınmasına katkı sunduklarını kaydetti.

Ağırbaş, sahadaki sorunların müzakerelerde yeterince temsil edilmediği durumlarda iklim görüşmelerinin eksik kalacağına dikkati çekerek, bu nedenle toplumların iklim meselelerini sahiplenmesinin toplumsal değişim açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Müzesi'nde 300'den fazla etkinlik gerçekleştirildi

COP31 kapsamında kurulan Sıfır Atık Müzesi'nde 300'den fazla etkinlik gerçekleştirildiğini bildiren Ağırbaş, zirvenin diyalog, aksiyon ve uzlaşı temelinde planlandığını belirtti.

Ağırbaş, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca teknik kararlarla sınırlı kalmaması gerektiğine, insan hayatı ve sağlığını ilgilendiren konularda söylemin yanı sıra somut eylemlerin de geliştirilmesinin önemine işaret etti.

"Bu COP'ta yeni kararlar almak yerine alınan kararların uygulanmasını istiyoruz"

COP31'de yeni kararlar alınmasından çok mevcut taahhütlerin yerine getirilmesini istediklerini belirten Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Son 30 yıldır Birleşmiş Milletler COP toplantılarını icra ediyor. Ama bu COP'ta biz yeni kararlar almak yerine alınan kararların uygulanmasını istiyoruz. Verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Artık yeni söylemden ziyade sahadaki etkilerini görmek istiyoruz. Dünya yoruldu."

Ağırbaş, Vakıf olarak Anadolu'da düzenli saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, vatandaşlarla bir araya gelerek çevre sorunlarına ilişkin farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ve sıfır atık yaklaşımının toplumun katılımını gerektiren bir savunuculuk mücadelesi olduğunu ifade etti.

Vatandaşların çevrelerinde karşılaştıkları yanlış uygulamalara tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya ve doğal kaynakların korunması için birlikte hareket etmeye davet ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA