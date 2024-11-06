İklim Değişikliği ve Akdeniz'deki Tehditler Konferansı İzmir'de Yapıldı

College de France İklim ve Okyanus Evrimi Profesörü Edouard Bard, İzmir'de "Akdeniz'de İklim Değişikliği ve İstilacı Türler: Geçmişten Bazı Dersler" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Bard, Ege Üniversitesi'nde, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Tüney Kızılkaya'nın moderatörlüğünde düzenlenen konferansta, son dönemlerde aşırı hava olaylarının daha fazla güç kazanmaya ve daha sık görülmeye başladığını söyledi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin Akdeniz'de ciddi şekilde görüldüğünü anlatan Bard, "Doğu Akdeniz ve özellikle Türkiye, gelecekte başımıza ne geleceğini gösteren bir laboratuvar gibidir. Dolayısıyla Akdeniz'in diğer tarafında gerçekte neler olduğunu görüp iletişim kurmamız gerekir. ve aynı zamanda, belki de bazı konularda nerede işbirliği yapabileceğimizi bulmaya çalışmalıyız." dedi.

Bard, İspanya'da can kayıplarına yol açan ve "soğuk damla" adı verilen hava olayına ilişkin, şunları kaydetti:

"Belirli bir olayın tamamen küresel ısınma nedeniyle olup olmadığını belirlemek asla mümkün olmuyor. Bu, son felaketler ve seller gibi olaylar için de geçerli. Ancak bu durum, modellemelerin öngördükleriyle de uyumlu. Dolayısıyla bu, bizim özellikle Akdeniz Bölgesi, İspanya, İtalya, Güney Fransa ve Doğu Akdeniz için gelecekte beklememiz gereken şey. Bu tür felaketlerin daha fazlasını beklemeliyiz."

Ekosistemin korunması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Bard, karar vericilere de bu konuda önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.