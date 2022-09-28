İklim Değişikliği Eylem Planı tanıtıldı

ANKARA Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, "Çevre bilincine sahip öğrenciler, sorunların farkında. Bu farkındalık, onların iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda daha güçlü bir sorumluluk duygusuyla hareket etmelerine yardımcı oluyor" dedi.

Türkiye'nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonunu, iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etme ve temiz yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırma amacı güden İklim Değişikliği Eylem Planı tanıtıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Milli Eğitim Bakanı yardımcıları Petek Aşkar, Sadri Şensoy ve Nazif Yılmaz'ın yanı sara pek çok bürokrat katılım sağladı. Etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Akşar, akademik çalışmalar, bilimsel çalışmalar ve günlük haberlerin Dünya ekosisteminin tehlikede olduğunu gösterdiğini açıklayarak, "Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nce (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) yapılan araştırmaya göre iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek becerikli dönüşümü yapmak için 11 yıldan daha az bir zamanımız var. Süre aleyhimize işliyor. Örneğin küresel ısınmanın bir buçuk santigrat dereceye çıkmasını önlemek için atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 2030 yılına kadar yüzde 45 oranında azaltılması gerekecek" diye konuştu.

"Bakanlığımızın amacı çevre yanlısı davranışları teşvik etmektir"

Çevre sorunlarının çözümünde eğitimin önemli rol oynadığını söyleyen Akşar, "Bakanlığımızın da üzerinde önemle durduğu çevre eğitiminin temel amacı, çevre yanlısı davranışları teşvik etmektir. Çevre bilincine sahip öğrenciler, sorunların farkında. Bu farkındalık, onların iklim krizi ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda daha güçlü bir sorumluluk duygusuyla hareket etmelerine yardımcı oluyor. Sorumluluk duygusunun harekete geçmesi için ilk olarak ekolojik düşünme becerisinin yerleşmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerin yüzde 79'u küresel ısınma hakkında bilgi sahibi"

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'ndan elde edilen verilerden dolayı şanslı olduklarını vurgulayan Aşkar, "2018 yılında OECD ülkeleri genelinde öğrencilerin ortalama yüzde 78'i küresel çevreye sorumlu olmanın kendileri için önemli olduğu konusunda hemfikir. Yüzde 79'u ise iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olduklarını söylemiştir. Bu yetişkinlerden çok daha önemli bir yüzde " ifadelerini kullandı.

Konuşmamın ardından Milli Eğitim Bakanı yardımcıları ve katılımcılar ile toplu fotoğraf çekildi.