Zor Şartlarda Büyük Başarı: İkiz Kardeşler LGS'de Fen Lisesini Kazandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünde yaşayan ikizler Musa ve İsa Karaköm (14), su sızmalarının önlenmesi amacıyla üstü branda ile kapatılan, sadece bir odası, mutfağı ve banyo-tuvaleti bulunan evlerinde ders çalışarak girdikleri Liselere Geçiş Sınavı'nda ( Lgs ) başarı sağlayıp Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. 5 kişilik ailenin oturduğu, uyuduğu ve yemek yediği tek odada bir köşeye çekilerek yer minderinde her gün 5-6 saat ders çalışan ikizlerden Musa doktor, İsa ise yazılım mühendisi olmak istiyor. Çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan ve tiroit hastalığı nedeniyle de tedavi gören baba Özhan Karaköm (43), çocuklarının başarısı ile gurur duyduğunu söyledi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünde yaşayan Karaköm ailesinin ikiz çocukları Musa ve İsa, LGS'de elde ettikleri başarıyla ailelerini gururlandırdı. İlkokuldan itibaren aynı sınıfta eğitim gören kardeşler, 7'nci sınıfa kadar köylerinde okudu. 8'inci sınıfta Suüstü Ortaokulu'na geçen kardeşlerden İsa 410, Musa ise 395 puan alarak Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleşti. Başarı için ikizlerin gösterdiği çaba ise herkese örnek olacak türden. İkizler LGS'ye, babalarının 2 yıl önce yapımına başladığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle sadece bir oda, mutfak ve banyo-tuvalet bölümü bitirilen, su sızmalarının önlenmesi için de üzeri brandayla kapatılan derme çatma evde hazırlandı. Kendilerine ait çalışma odaları ve masaları bulunmayan kardeşler, 16 yaşındaki ablaları, anne ve babalarının uyuduğu, yemek yiyip sohbet ettiği tek odada bir köşeye çekilerek yer minderinde her gün 5-6 saat ders çalıştı.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Okula başlayacağı günü heyecanla bekleyen Musa Karaköm, doktor olmak istiyor. Kendi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle doktorluğu istediğini belirten Musa Karaköm, "Çocukluğumdan beri çok zorlu bir sağlık sürecinden geçtim. Sürekli doktorlara gidiyorum. Kalp rahatsızlığım var. İki defa anjiyo oldum. Geçen ay da İstanbul'a gittim. Babam da hasta olmasına rağmen sağlığımı düşünerek sürekli beni doktorlara götürüyor. Ben de bunları düşünerek okuyup tıp doktoru olmak için çabalıyorum" diye konuştu.

'YAZILIM MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM'

Yazılım mühendisi olmak isteyen İsa Karaköm ise ders çalıştıkları ortamın zorluğuna dikkat çekerek, "Zor bir süreçti. Evde yerde oturarak çalışıyorduk. Bazen su damlıyordu kitaplarımızın üzerine. Zor şartlarda, günde 5-6 saat ders çalışıyorduk. Sonunda amacımıza ulaştık. Ben 410, ikizim Musa 395 puan aldı. İkimiz de fen lisesine yerleştik. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Aynı odada ders çalışmak zaman zaman zor oluyordu. Televizyonun sesi geldiğinde bir köşeye çekilip çalışmaya devam ediyorduk. Ailemiz de bize destek veriyordu. Onların desteği sayesinde bu süreci atlattık. Hedefim yazılım mühendisliği okumak" dedi.

'ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM'

Geçimini çiftçilik yaparak sağlayan baba Özhan Karaköm de çocuklarının başarısıyla gurur duyduğunu anlattı. Zehirli guatr nedeniyle tiroit tedavisi gören Karaköm, "Çocuklarım daha iyi şartlarda yaşasın ve okusun diye yaklaşık 2 yıl önce ev yapmaya başladım. Temelini ve su basmanın tamamladım. Ancak param yetmedi. Bir oda, mutfak ve banyo-tuvalet yapabildim. Evin üstünü de su geçirmesin diye branda ile kapattım. Şu anda 5 kişilik aile olarak burada yaşıyoruz. Ben de tedavi görüyorum ama çocuklarımın okuması için elimden geleni yapıyorum. Evimizi tamamlayamadım ama çocuklarımın fen lisesini kazanması benim için büyük bir gurur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı