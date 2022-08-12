İKİZ KULELER'İN YAPIMINDA GÖREV ALMIŞTI... MİMAR NİŞAN YAUBYAN HAYATINI KAYBETTİ

1928 İstanbul doğumlu Nişan Yaubyan, 1948 yılında Getronagan Lisesi'nden, 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Vali Konağı Caddesinde yer alan Sünbül Apartmanı, ilk profesyonel işleri arasında. Harutyun Vapurciyan, Enis Kortan, Avyerinos Andonyadis, Osep Sarafyan ve Güntekin Aydoğan ile pek çok yarışmaya katıldı ve birçok derece aldı. 1955 yılında Enis Kortan, Harutyun Vapurciyan ve Avyerinos Andonyanis ile birlikte katıldığı Sakarya Hükümet Konağı Yarışmasında birinci gelen projeleri, rasyonalizmin Türkiye'deki ilk örneklerinden biri. 1959 yılında Michigan Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak üzere Amerika'ya gitti ve orada Eero Saarinen ve Minoru Yamasaki'nin çalışma ekiplerinde yer aldı. Washington Dulles Uluslararası Havalimanı, Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri, Century Plaza gibi önemli projelerde çalışma fırsatı buldu. 1969 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Yaubyan, hem serbest hem de Osep Sarafyan ve Güntekin Aydoğan ile ortak çalışmalarını sürdürdü. Türkiye modern mimarlığının ilk nesline mensup birçok yapıyı hayata geçiren Yaubyan, 2000 yılında öğretim görevlisi olarak girdiği Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 11 sene boyunca proje dersleri verdi. Kendisine 2003 yılında İstanbul Serbest Mimarlar Derneği tarafından Türkiye Mimarisine katkılarından dolayı onur üyeliği verildi. 2020 yılında ise Türkiye'de mimarlık alanında uyguladıkları projeler ve mimarlığa yaptıkları katkı nedeniyle Mimarlar Odası tarafından bir mimara veya ortak çalışanlara verilen en büyük ödül olan Mimar Sinan Büyük Ödülüne layık görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel