İkizler LGS'de Aynı Heyecanı Paylaştı

Haber: Erva GÜN - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Lgs kapsamındaki merkezi sınava birlikte hazırlanan ikiz ve üçüz kardeşler, sınav günü de aynı heyecanı paylaşırken aileler okul bahçesinde çifte heyecan yaşadı. Sınavdan çıkan öğrencilerden biri "Yan yana olmak, aynı okulda girmek rahatlattı çünkü ikizim var" derken, bir diğeri "Çok güzel geçti, yüksek bir puan bekliyorum" ifadelerini kullandı. İkiz çocuk annesi bir veli ise yaşadıkları duyguyu, "Her şeyi ve heyecanı çarpı iki yaşıyoruz" sözleriyle anlattı.

Ailelerin aylardır büyük bir heyecan ve merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içinde ve yurt dışında binlerce salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iki oturumun ardından tamamlandı.

Bu yılki LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda, geçmiş yıllardan farklı bir uygulama hayata geçirildi. Sınav başvuru süreci esnasında velileri tarafından talep edilen öğrencilere, iki oturum arasında verilen dinlenme süresi içinde tüketilmek üzere özel beslenme paketleri hazırlandı. İçeriğinde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su bulunan bu destek paketlerinden, sınava katılım sağlayan öğrenciler faydalandı. Sınav oturumlarının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin bu beslenme paketleri ile sınav salonlarından çıkış yaptıkları görüldü.

Sınavın yapıldığı okullardan biri de Ankara'da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi, LGS'de nadir görülen ve duygusal anların yaşandığı özel bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. Hayata birlikte adım atan ikiz ve üçüz kardeşler, bu kez de geleceklerini şekillendirecek olan LGS merkezi sınavında aynı heyecanı paylaştı. Sınavın tamamlanmasının ardından görevliler tarafından kapıların açılmasıyla birlikte bekleyişini sürdüren veliler, çocuklarını alkışlarla karşıladı. Kardeşlerin omuz omuza vererek binlerce salondan birinde aynı anda ter döktüğü bugünde, okul bahçesinde bekleyen ebeveynler için de duygu dolu anlar yaşandı.

Biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesi bir veli, sınava giren çocuklara başarılar dileyerek, bu sınavın ilk heyecanları olduğuna dikkati çekti. LGS sınavının ilk olduğunu vurgulayan veli, "Onun için de iyi ayrı bir heyecan yaşadık. ya işte haklarında hayırlısı olsun diliyorum bütün çocuklarımıza. İstedikleri yerlere gelsinler" dedi. Velisi ile konuştuğumuz ikizlerden biri, sınavda hem zor hem de kolay soruların olduğunu kaydederek, sınavın kendisi için kötü geçtiğini dile getirdi. "Çok güzel geçti. Yüksek bir puan bekliyorum. Ben zorlanmadım sınavda hiç" diyen bir diğer ikiz kardeş ise sınava çok soru çözerek hazırlandığını söyledi.

"LGS, DÜNYANIN SONU DEĞİL AMA ÇOK ŞEYİN BAŞLANGICI"

Okul önünde bekleyişini sürdüren ikiz çocuklara sahip bir aile de duygularını bizimle paylaştı. İkiz annesi, "Çocuklar kadar biz de çok heyecanlıydık. Onlarla birlikte heyecanlarını paylaştık" derken, baba ise bu süreçte daha sakin davranmaya çalıştığını aktardı.

Çocuklarının ilk sınavları olduğuna dikkati çeken baba, bir senelik emeklerinin karşılığını alacaklarını ifade etti. "Dünyanın sonu değil ama çok şeyin başlangıcı olduğunu düşünüyorum LGS'nin" diyen baba, her şeyin temelini burada attıklarını da sözlerine ekledi. Öğrencilerin sınavı esnasında okul önünde birçok ikiz ailesi tanıştıklarını belirten baba, uygulamanın kendileri açısından güzel olduğunu söyledi.

Aile ile konuşmamızın ardından sınavdan çıkan ikizlerden biri, sınavının iyi geçtiğini ve zorlanmadığını belirtti. Bir diğer ikiz ise, sınava çok uzun zamandır hazırlandıklarını kaydederek, "O yüzden başarılarımızın, yaptığımız şeylerin sonucunu bu sınavda alacağız. ya sonucu bilmiyorum. Ne gelirse artık nasiptir" ifadelerini kullandı.

"BİR SINAVDA ZEKAMIZI ÖLÇEMEZLER"

Sınavın bitmesinin ardından konuştuğumuz bir öğrenci, soruların kolay olduğunu aktararak, "Bir tane sınavda bizim zekamızı ölçemezler. Sonuçta bu stresi 13-14 yaşındaki çocuklara yapamazlar. Yani bunun yüzünden kalbi hasta olanlar, stres bayılanlar, hastalığı olanlar var. Yani bir sınavla zekamızı ölçemezler tabii ki" diye konuştu.

İKİZ KARDEŞLER İKİ OTURUM ARASI BİR ARAYA GELDİ

Sınavdan çıkan erkek ikiz kardeşlerde, sınav için yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Bir ikiz, sınavın zor olduğunu, ancak elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydederek, kardeşiyle aynı okulda sınava girmenin kendisini motive ettiğini söyledi. İkizlerden bir diğeri ise, kardeşiyle sınava çok çalıştıklarını ifade ederek, "Yan yana olmak, aynı okulda girmek rahatlattı çünkü ikizim var yani sonuçta. Tenefüslerde konuştuk, vakit geçirdik. Arkadaşım varmış gibi oldu" diyerek duygularını aktardı.

İKİZ ANNESİ: HER ŞEYİ ÇARPI İKİ YAŞIYORUZ

Doruk ve Deniz isimli ikiz erkek çocukları için bekleyişini sürdüren anne, bu süreçte çcuklarının çok emek verdiğini ve çok çalıştıklarını ifade etti. Anne, "Sonuç ne olursa olsun ikisi de bizim şampiyonumuz tabii ki. Bu kadar emek vermeleri bizim için çok ama çok önemliydi. Tüm anne, babalar gibi biz de heyecanla bekliyoruz" dedi.

Birçok ebeveynin bugün tek bir heyecan yaşarken ikiz ebeveynlerinin iki heyecanı bir arada yaşadıklarını paylaşan anne, "Her şeyi ve heyecanı çarpı iki yaşıyoruz. Allah tüm çocuklarımızın emeklerinin karşılığını umarım verir. Yolları açık olsun hepsinin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA