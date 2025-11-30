İki Kanseri Yenen Hemşire Bilgihan Şengül: Hayata Bağlılık ve Mücadele

Edirne'de yaşayan ve yakalandığı iki ayrı kanseri yenen emekli hemşire Bilgihan Şengül (58), hayata bağlılığı ve enerjisiyle örnek oluyor.

Emekli olduktan sonra 2016'da yaptırdığı testler sonucu geniz (Nazofarenks) kanseri olduğunu öğrenen Şengül, yaklaşık iki yıllık zorlu bir tedaviyle hastalığını yendi.

Rutin kontrolleri sırasında akciğerinde de kitle tespit edilen iki çocuk ve bir torun sahibi Şengül, bu kez akciğer kanserine de yakalandığını öğrendi. Şengül, ameliyat ve uygulanan tedavi sonucu bu hastalığı da yenmeyi başardı. Tedavisi boyunca hem doktorları hem de ailesi Şengül'e bu süreci geçirmesinde yardımcı oldu.

Hastalık sürecinde internetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle bebek örmeye başlayan Şengül, yaptığı bebekleri çocuklara hediye ediyor ve sosyal medya hesabından tanıtımını yaparak isteyenlere gönderiyor.

Yaşam enerjisi, azmi ve mücadelesiyle çevresine örnek olan emekli hemşire, gün içerisinde bebek örerek ve çok sevdiği köpeği Benek ile vakit geçirerek moralini en üst düzeyde tutmaya çalışıyor.

"Yemeyi bırakın su içemediğim dönemler yaşadım"

Akciğer ve geniz kanserini yenmeyi başaran Bilgihan Şengül, AA muhabirine, Trakya Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Geniz kanseri tedavisinde ışın ve kemoterapi sürecinin çok zorlu geçtiğini belirten Şengül, "Ailemin ve doktorlarımın desteğiyle o dönemi atlattım." dedi

Şengül, rutin kanser taramasının atlamadan yaptırılması gerektiğini kaydetti.

Hemşire olarak 24 yıl 7 ay görev yaptığını anlatan Şengül, şunları kaydetti:

"Görevimiz gereği hastaları görüyorduk ama zannediyorduk ki bize uğramayacak. Teşhisim konuldu, 'neden bu hastalık beni buldu?' diye düşünmedim. Bu bir sınavdı. Cesaretli bir insan değilim ama Allah bana o cesareti ve sabrı verdi. Prof. Dr. Murat Çaloğlu, Prof. Dr. Zafer Koçak ve Doç. Dr. Görkem Türkkan hocalarımın desteğini hiç unutamam. Yemeyi bırakın su içemediğim dönemler yaşadım. Geniz kanseri tedavim yaklaşık 2 yıl sürdü ve bunu yendim."

"Akciğer kanserine karşı direnecek kuvvet vardı bende"

Şengül, rutin kontrollerinde akciğer kanseri olduğunu da öğrendiğini belirtti.

İkinci kez kanser olduğunu duyduğunda normal karşıladığını ifade eden Şengül, "Geniz kanserini yendiğim için akciğer kanserine karşı direnecek kuvvet vardı bende. Ameliyatla akciğerim temizlendi, tedavimi oldum. O süreci daha çabuk geçirdim akciğer kanserini de yendim. Toparlanma sürecimde internette amigurumi bebek yapmayı öğrendim. Zevk alarak bebekleri yapıyorum, halen devam ediyorum. Çocuklara hediye ettiğimde onların mutlulukları beni daha da mutlu ediyor. Instagram'da yaptığım bebeklerin fotoğraflarını 'bilgeninbebisleri' sayfamda paylaşıyorum, almak isteyenlere de satıyorum." şeklinde konuştu.

"Kansere karşı hiçbir zaman ümitlerini kaybetmesinler"

Şengül, kanser hastalarının hiçbir zaman ümidini yitirmemesi gerektiğini dile getirdi.

Aileler ve gerçek dostlarının yanı sıra köpeği Benek, bebek örmek ve torununun kendisine moral verdiğini anlatan Şengül, şöyle devam etti:

"Bunları yaşadıktan sonra her şeye olumlu bakmaya başladım. Her şeye gülmeyi öğrendim. Geçmişe dönüp baktığımda ne kadar boş şeylere kafa yorduğumu, ne kadar saçma sapan şeylere üzüldüğümü fark ettim. Bütün çevreme söylediğim tek şey stres yapmayın, hayata olumlu bakın. Gününüzü mutlu, huzurlu geçiriyorsanız bundan daha güzeli yok."

"Hastalarımıza umut veren başarılı bir örnek"

Trakya Üniversitesi Radyosyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Çaloğlu da 26 yıldır meslektaşlarıyla kanser hastalarını tedavi ettiklerini belirtti.

Bilgihan Şengül'ün hikayesinin de takdire şayan bir mücadele örneği olduğunu anlatan Çaloğlu, "Geniz kanseri tedavisi çok ağır bir tedavi olmasına rağmen kendisi uyum gösterdi ve hastalıktan kurtuldu. Daha sonra yaptığımız takiplerinde akciğer kanseri olduğunu da tespit ettik. Hastamızın hikayesinde sigara kullanımı da vardı. Akciğer kanserini de hızlı şekilde tedavi ettik ve 2018'de kurtuldu." dedi.

Çaloğlu, Şengül'ün iki ağır kanseri ağır tedaviler geçirerek yendiğini kaydetti.

Şengül'ün artık tamamen sağlıklı olarak hayata tutunduğunu ifade eden Çaloğlu, "Onun bu mücadelesini görüyor olmaktan çok mutluyuz. Çok keyif aldığı hobileri ve hayata tutunmasıyla diğer hastalarımıza umut veriyor. Bilgihan Hanım kanser hastaları için son derece başarılı ve kıymetli bir örnek." diye konuştu.