Haberler

IKBY yetkililerinden Erbil'de 2 kişinin öldüğü İHA saldırısına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Erbil'de 2 kişinin ölümüne neden olan kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınayarak saldırıyı "savaş suçu" şeklinde niteledi.

Erbil'e dün gece düzenlenen ve iki kişinin öldüğü İHA saldırısına ilişkin IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Sözcüsü Karvan Gezneyi açıklamada bulundu.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, saldırıyı "terör eylemi" şeklinde niteleyerek "Dün gece geç saatlerde Erbil iline bağlı Zergezevi köyünde bir vatandaşın evine düzenlenen ve maalesef eş olan iki vatandaşımızın şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." dedi.

Bağdat yönetimine sivillerin güvenliğini sağlama ve bu tür saldırıları durdurma çağrısında bulunan Barzani, bu saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de sivil yerleşimlerin hedef alınmasının savaş suçu olduğunu belirterek, "Bu iğrenç suçu her şekilde kınıyor ve failleri lanetliyorum." ifadesini kullandı.

KDP lideri Mesud Barzani ise olayı kendilerine bir kez daha yapılan "haksız saldırı" şeklinde niteledi.

Barzani açıklamasında "Erbil vilayetinin Zergezevi köyünde İran'ın İHA saldırısında iki masum vatandaş şehit edildi. Bu, büyük bir suç ve zulümdür. Kürdistan'daki masum vatandaşlar hiçbir gerekçe olmaksızın kör bir kinle hedef alınıyor." ifadelerine yer verdi.

KYB Sözcüsü Karvan Gezneyi de sivillerin hedef alınmasını "savaş suçu" şeklinde niteleyerek "şiddetle" kınadığını belirtti.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel saatle 00.15 civarında Erbil'in Dareşekıran nahiyesinin Zergezevi köyünde bir eve İHA isabet ettiğini, evdeki anne ile babanın hayatını kaybettiğini, 2 küçük çocuğun ise yara almadan kurtulduğunu açıklamıştı.

IKBY Anti-Terör Birimi ise saldırının İran tarafından düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
