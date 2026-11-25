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(ERBİL) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü'nün açıklamasına tepki gösterdi. Erbil ile Bağdat arasında çözüm bekleyen sorunlara ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten Barzani, "Kürdistan Bölgesi'ne askeri bir dille hitap edilmesini her şekilde reddediyoruz. Tecrübeler, bu yaklaşımın hiçbir sorunu çözmediğini göstermiştir" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü'nün açıklamasını şaşkınlık ve derin endişeyle karşıladıklarını belirtti. Barzani, Erbil ile Bağdat yönetimleri arasında çözüm bekleyen sorunlara yönelik müzakerelerin devam ettiği bir dönemde askeri söylemlerin kullanılmasına karşı çıktı.

"ASKERİ SÖYLEMLER HİÇBİR SORUNU ÇÖZMEZ"

Sosyal medya hesabından Kürtçe açıklama yapan Barzani, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü'nün ifadelerini eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Kürdistan Bölgesi'ne askeri bir dille hitap edilmesini her şekilde reddediyoruz. Tecrübeler, bu yaklaşımın hiçbir sorunu çözmediğini ve ne Irak'ın ne de herhangi bir tarafın çıkarına olduğunu göstermiştir."

Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"ERBİL-BAĞDAT İLİŞKİLERİ ANAYASA TEMELİNDE YÜRÜTÜLMELİ"

Ulusal kaynakların korunmasını ve yasaların uygulanmasını desteklediklerini ifade eden Barzani, Erbil-Bağdat ilişkilerinin ve taraflar arasındaki sorunların çözümünün anayasa, IKBY'nin anayasal statüsü ve haklarına saygı ile ortaklık ve karşılıklı anlayış ilkelerine dayanması gerektiğini kaydetti.

"KÜRDİSTAN BÖLGESİ'NİN İSTİKRARI, IRAK'IN İSTİKRARIDIR"

Bölgedeki mevcut sürecin hassasiyetine dikkat çeken Barzani, Kürt siyasi güçleri arasında birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Irak'taki bütün siyasi güçlere sağduyu ve ulusal sorumlulukla hareket etme çağrısında bulunan Barzani, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kürdistan Bölgesi'nin gücü ve istikrarı, Irak'ın gücü ve istikrarıdır. Anayasaya ve federal sisteme saygı, ortak geleceğimizin güvencesidir."

Kaynak: ANKA