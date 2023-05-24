İİT Tahkim Merkezi, uluslararası ticaretin kurallarını yeniden belirlemek için kolları sıvadı

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (İİT-TM) Genel Sekreteri Dr. Macid Mamduh Kamel, uluslararası ticaretin onlarca yıldır, Batı dünyasınca şekillendirilen ve diğer ülkelerin takip etmekle yetindiği hukuki metin ve araçlarla yürütüldüğünü belirterek, "Artık bizim de kendi uluslararası...

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (İİT-TM) Genel Sekreteri Dr. Macid Mamduh Kamel, uluslararası ticaretin onlarca yıldır, Batı dünyasınca şekillendirilen ve diğer ülkelerin takip etmekle yetindiği hukuki metin ve araçlarla yürütüldüğünü belirterek, "Artık bizim de kendi uluslararası ticaret kurallarımızı belirlememizin zamanı gelmiştir. Bu kuralların belirlenmesinde tabii ki Batı'nın koyduğu yerleşmiş kurallar dikkate alınacak ve Batı ile mümkün mertebe işbirliği yapılacaktır." dedi.

Kamel, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G-20 üyesi bir ülke olduğunu, hem doğu hem de batı dünyasıyla köklü temelleri bulunan iyi ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

Bu dönemde uluslararası ticarette kullanılan para birimin yerel para birimleri olarak belirlenmesine yönelik gittikçe artan bir eğilim bulunduğuna dikkati çeken Kamel, kripto paraların da uluslararası ticarette artan şekilde kullanım alanına sahip olduğunu bildirdi.

Kamel, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki güncel gelişmeleri yakından takip eden bir ülke olduğunu dile getirerek, " İstanbul, doğu ile batı, Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü niteliğinde. Bu stratejik konum uluslararası ticaret açısından İstanbul'u benzersiz kılıyor. İİT-TM'nin merkezinin İstanbul olarak belirlenmesi de bu açıdan çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hem İİT'ye hem de Türkiye'ye ticari ve ekonomik yönden pek çok fayda sağlayacak olan İİT-TM'nin Türkiye'de kurulmasına verdikleri samimi destek için müteşekkiriz." diye konuştu.

"Merkez ile uluslararası ticaretin geleceğini yeniden yazmayı amaçlıyoruz"

Uluslararası ticaretin onlarca yıldır, Batı dünyasınca şekillendirilen ve diğer ülkelerin takip etmekle yetindiği hukuki metin ve araçlarla yürütüldüğüne işaret eden Kamel, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık bizim de kendi uluslararası ticaret kurallarımızı belirlememizin zamanı gelmiştir. Bu kuralların belirlenmesinde tabii ki Batı'nın koyduğu yerleşmiş kurallar dikkate alınacak ve Batı ile mümkün mertebe işbirliği yapılacaktır. Uluslararası ticarete yön veren hukuki metinlerin hazırlanmasında İİT de daha etkili bir aktör olacaktır."

Kamel, merkez ile uluslararası ticaretin geleceğini yeniden yazmayı amaçladıklarını belirterek, dünya çapındaki diğer tahkim merkezlerinin yasalarla veya özel hukuk tüzel kişilerinin inisiyatifleriyle kurulduğunu, İİT-TM'nin ise uluslararası anlaşmalara dayanarak kurulan bir tahkim merkezi olduğunu bildirdi.

İİT'nin, Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın ikinci en geniş kapsamlı uluslararası teşkilatı olduğunu anımsatan Kamel, şunları söyledi:

"4 kıtaya yayılan 57 üye ülkesinin 49'u Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler. Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, KKTC, Tayland ve Rusya ise gözlemci üyeler. İİT üyelerinin her birine özgü kültürel, ticari, hukuki çerçeve, uygulama ve hassasiyetlere ilişkin sahip olduğumuz bilgi birikimi de İİT-TM'nin başta gelen tercih edilme nedenleri arasında yer alacak."

Hem ticari ihtilaflar hem de yatırım uyuşmazlıkları çözülecek

Kamel, İİT-TM'nin hem gerçek hem de tüzel kişiler arasındaki uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları olan uzlaşma, arabuluculuk ve tahkim ile çözümüne yönelik hizmet sunacağı bilgisini vererek, "Tahkim Merkezimiz hem ticari ihtilafları hem de yatırım uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

İİT-TM'nin uluslararası bir tahkim merkezi olduğunu vurgulayan Kamel, "İİT-TM'nin faaliyetleri hem İİT üyesi ülkelerin hem de İİT dışı ülkelerin tabiyetine sahip kişileri kapsamaktadır. Faaliyet alanımızın tüm dünya olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Kamel, İslami finans uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin faaliyetlerinin olup olmayacağına ilişkin de şunları kaydetti:

"İslami finans, sadece İslam ülkelerinde rastladığımız bir yapı değil. Örneğin Almanya, Fransa, ABD, İngiltere gibi çeşitli ülkelerde de mevcut. Bunlardan İngiltere halen İslami finansta dünyada 5'inci sırada. İslami finansın hacmi dünya genelinde her yıl yüzde 25 artıyor. İİT-TM, kurallarının İslam hukukuna ters düşmemesine ilişkin hassasiyetlere sahip bir tahkim merkezi. İİT-TM, İslami finans uyuşmazlıklarında da taraflara alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları sağlıyor."

Kuruluşundan bu yana İİT'ye üye olan Türkiye, halen Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), İslam Kalkınma Bankası (İKB) Türkiye Ofisi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu'na (IBRAF) ev sahipliği yapıyor.