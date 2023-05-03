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İİT'den Suudi Arabistan'ın Hartum'daki Kültür Ataşeliğine düzenlenen baskına tepki

İİT'den Suudi Arabistan'ın Hartum'daki Kültür Ataşeliğine düzenlenen baskına tepki

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına, silahlı bir grup tarafından baskın düzenlenmesini kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına, silahlı bir grup tarafından baskın düzenlenmesini kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Suudi Arabistan Kültür Ataşeliği binasına yönelik saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, şiddetin bitirilmesi, diplomatik misyonlara saygı gösterilmesi ve diplomatlara gerekli korumanın sağlanması gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, silahlı bir grup tarafından Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına düzenlenen baskında, kameralara ve ekipmanlara zarar verildiğini ve bazı eşyalara el konulduğunu açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Hacer Başer - Güncel

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