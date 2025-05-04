Ihlara Vadisi'nde Sıcak Hava Balonlarıyla Havadan Keşif

- Turistler balon ile Ihlara Vadisini havadan keşfediyor

Dünyanın en büyük 2. kanyonunda sıcak hava balonları havalanıyor

AKSARAY - Kapadokya'nın açılış kapısı olan ve bünyesinde barındırdığı onlarca tarihi mekanlarıyla geçmişe ışık tutan Aksaray'a gelen turistler, dünyanın en büyük 2. kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi'ni sıcak hava balonlarıyla keşfediyor.

Tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Kapadokya'nın açılış kapısı olan Aksaray son yıllarda sıcak hava balonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir gezi sunuyor. Her yıl binlerce turistin geldiği dünyanın en büyük 2. kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi sıcak hava balonlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir seyir sunuyor. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde bulunan ve 18 kilometre uzunluğu, 150 metre derinliği ve 200 metre genişliğinde olan kanyon vadisi sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonlarıyla karşılıyor ziyaretçilerini. Gün doğmadan vadiye gelen yerli ve bayancı turistler sıcak hava balonlarıyla turlamak için uzun kuyruklar oluştururken, her gün onlarca balon kalkış yaparak doğa harikası Ihlara'nın eşsiz güzelliğini ayaklar altına getiriyor.

Hedef 30 balon ile 20 bin uçuş

Ihlara Vadisi'nin yıllık 1 milyona yakın turist ağırladığını ifade eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Aksaray'ımız her geçen gün güçleniyor ve büyük bir şehir olma konumuna doğru ilerliyor. Tarımı, sanayisi, ticareti ve turizmiyle birlikte Aksaray dünya markası bir şehir haline geliyor. Ihlara Vadimiz dünya tarihine geçmiş, dünyanın en büyük 2. kanyon vadisi olarak şu anda yaklaşık 1 milyona yakın ziyaretçi alıyor. Bilindiği üzere Kapadokya sınırları içerisinde ve Kapadokya'nın önemli bir bölümünü Aksaray'ımız teşkil ediyor. Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Niğde ile birlikte Kapadokya bölgesini zenginleştirmeye devam ediyoruz. Ihlara'mız dünya markası olarak Melendiz Çayı, Hasan Dağı ve içerisinde barındırdığı yüzlerce kilise, kaya oyma evleri, Selime Katedrali ile birlikte balon uçuşları seyrini açtık. 2025 yılı içerisinde inşallah 30 balon ile 20 bin uçuşu hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak Asya, Avrupa, Güney Amerika ve dünyanın değişik kesimlerinden gelen Nevşehir'deki 5 milyon turisti Ihlara'ya çekerek turist sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ihlara'yı gezmek, dolaşmak, orada oksijeni teneffüs etmek, aileleriyle birlikte nefes almak içi bütün dünya buraya akın akın geliyor. Biz buraya farklı bir anlam yüklemek için sıcak hava balonunu getirmeye çalıştık. Büyük bir ilgi ve alakayla karşılaştı balon uçuşlarımız. Bütün dünya turizmi balon uçuşu için akın akın Aksaray'ın Ihlara Vadisi'ne geliyor" dedi.

"Ihlara Vadisi Kapadokya'nın bir parçası"

Sıcak Hava Balonu Pilotu Mahmut Öztürk Kapadokya'nın balon uçuşuyla bir başka güzel olduğunu belirterek, "Burası Ihlara Vadisi, Kapadokya'nın bir parçası. Kapadokya demek, Hasan Dağı ve Erciyes Dağı arasında kalan bölge yani. Ihlara da bu bölgenin bir parçası. Biz şu an burada sıcak hava balonuyla bir tur gerçekleştireceğiz. Şu an bin 800 metredeyiz deniz seviyesinden. Yer seviyesinden de yaklaşık 850 metre yükseklikteyiz. Ihlara Vadisi'nin o eşsiz güzelliğini görüyoruz hep birlikte. Kapadokya'nın çok çeşitli güzellikleri var" diye konuştu.

Balonla uçuş yapan Burak Kepil ise "Ihlara Vadisi'ne daha önce defalarca gelmiştim. Ama ilk defa balonla uçma deneyimi yaşıyorum. Zaten ilk geldiğimde de çok keyifliydi. Ama balonla daha bir keyif aldım. Aslında zaten Kapadokya'nın bir devamı. İnsanlarımızı buraya davet edebiliriz. Çünkü gerçekten görülebilecek çok güzellik var. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Yabancı turistler de Ihlara Vadisi'nin ve balon uçuşunun mükemmel olduğunu belirterek eşsiz güzelliğin tadını çıkardı.