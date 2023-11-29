İHH ve Beykoz Belediyesi Gazze için kermes düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ve Beykoz Belediyesi tarafından Filistinlilere destek amacıyla "İnsanlığın onur sınavı Gazze" programı düzenlendi.

Beykoz'da bulunan Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki programda Gazzeli kadın ve çocukların yararına kermes gerçekleştirildi, etkinliğe İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri, Gazze'den gelen misafirler ve çok sayıda gönüllü katıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananlar karşısında üzgün ama umutsuz olmadıklarını dile getirdi.

Özellikle çocuklara öz güven verilmesi ve çaresizlik hissettirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, " İsrail, şu anda bir yandan katliam yaparken bir yandan da dünyadaki iyileri çaresizliğe, travmaya mahkum ediyor. 'Biz bir şeyler yapamayız, biz bu insanları kurtaramayız.' diyen çocuklarımız var." şeklinde konuştu.

Yıldırım, İslam dünyası olarak bir ve bütün olduklarının altını çizerek, "Nasıl Çanakkale'de birlikte savaştıysak şimdi de Gazze'de birlikte savaşmak zorundayız." dedi.

Türkiye'de ve İslam dünyasında İsrail ile Filistin arasında yaşananların ne anlama geldiğini anlayan çok kişinin olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Avrupa'da da halkların geneli ayağa kalktı. Dünya halklarıyla beraber bir Hilfü-l Fudul hareketi başlatıldı, erdemliler ittifakı. Burada din, dil, ırk ayrımı yapılmıyor, haksızlığa karşı mücadele ediliyor. Halkların hareketi bu anlamda çok önemli. Bizler bu hareketin ilk başlangıcını yapma ümidiyle planlama yaptığımız sırada şunu fark ettik ki aslında savaşan İsrail değil. İsrail, bir hiç, çok korkak. Savaşan Amerika. Amerika'nın hedefi Gazze'yi insansızlaştırarak oraya bir İncirlik Üssü gibi bir üs kurmak. Güney Kıbrıs'ta bir üssü var, bu tarafta da Gazze'de üs kurmak istiyor çünkü Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederek Bizans'ı ele geçirme dönemindeki taktiğini uyguluyor. Anadolu ve Rumeli kalelerini kuruyor. Akdeniz'deki doğal gazı, petrol boru hattını kontrol etmek ve yeni kanallar açmak için bunu yapıyor."

"Bir gün bela sizi de bulacak"

Yıldırım, Amerika ve Avrupa halklarının "esaret altında" olduklarını kaydederek, "Konuşmalarımız ve mesajlarımız birçok dilde tercüme edildi ve Amerika ile Avrupa halklarına seslendik. Onlara dedik ki: Bu esaretten kurtulun çünkü dünya siyonizm liderliği şu anda Amerika'da. Liderlerinize bakın, hepsi Yahudi ve kan emiciler. Siz, bunları aşağıya indirmezseniz yarın bir gün bela sizi de bulacak. Nitekim halklar bu konuda çok ciddi biçimde harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak yardım gemisi organizasyonu hazırlığında olduklarını anlatan Yıldırım, "Bu kapsamda ilk gemimizi alıyoruz, kampanyamızı başlatıyoruz. İlk ve ikincisi yük gemisi olacak, sonra da aktivistlerin bulunacağı gemi olacak. İnşallah Refah kapısını da açacağız. Daha önce de açtık. İnşallah tekrar açılacak." şeklinde konuştu.

Yıldırım, güzel şeylerin olacağına inandığını ancak kadınların ve çocukların ölümünün de bir utanç olarak tarihe kaydedileceğini belirterek, "Bu utancı da unutmayalım, rahatsız olalım, gerçekten rahatsız olalım, gece uyumayalım, burada bir kahramanlık hikayesi de yazmayalım. Üzerimize düşeni yapmaya çalışalım." dedi.