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İHH Sudan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Yaptı

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PORT İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Nisan 2023'ten beri ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmaların sürdüğü Sudan'da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, AA muhabirine, insani durumun daha da kötüleşmesine rağmen Sudan'ın uluslararası kamuoyu gündeminden düştüğünü söyledi.

Sudan'da iç savaşın devam ettiği bölgelerde yerinden edilen binlerce ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin bağışlarını ulaştırdıklarını aktaran Bahçi, başkent Hartum'un Umdurman kentinin yanı sıra Darfur ve Port Sudan'da ramazanda gıda paketi, zekat ve kurban eti dağıttıklarını ve iftar programları düzenlediklerini belirtti.

Bahçi, 3 bin 530 kumanya dağıttıklarını ve 2 bin 191 kişilik iftar programları düzenlendiklerine dikkati çekti.

Darfur ve Hartum'da 1200 aileye adak kurbanı eti dağıttıklarını belirten Bahçi, savaştan en çok etkilenen bölgelerden olan ve yardımların çok az olarak ulaştırılabildiği Umdurman'da yaşam mücadelesi veren ailelere gıda paketi dağıtımlarının devam edeceğini kaydetti.

Bahçi, "Sudan'da çatışmaların başladığı ilk günlerden itibaren yardım çalışmalarında bulunan İHH, savaş mağduru kadın, çocuk ve ailelere destek olmayı sürdürüyor. Vakıf şu ana kadar, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine binlerce öğün sıcak yemek ve gıda paketi ulaştırdı. Ayrıca, 48 insani yardım konteyneri ulaştırarak temel ihtiyaçlarına destek oldu. İç karışıklığın devam ettiği ülkede, milyonlarca insan, insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor

Ordu ile HDK, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlamıştı.

Ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer alan ordu ve HDK, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından ordu ve HDK arasında, 2023'ün nisan ayı ortasında çatışma başlamıştı.

Ülkede o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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