İHH'nın Öncülüğünde Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın öncülüğünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto amaçlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Binlerce kişi, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Camii'ne doğru yürüdü.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek yürüyüşü Beyazıt Meydanı'ndan başladı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru yürüyüşe geçti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları eşliğinde ve tekbir getirerek, Yeniçeri Caddesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne yöneldi.
Ayasofya Meydanı'na varan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcıların, Gazze'ye destek içeren konuşmaların yapılacağı platformun çevresindeki bekleyişleri sürüyor.