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İHH, Münbiç'te 1000 Kişiye Gıda Yardımı Ulaştırdı

İHH, Münbiç'te 1000 Kişiye Gıda Yardımı Ulaştırdı
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye Milli Ordusu tarafından PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç ilçesinde 1000 kişiye gıda yardım paketi dağıttı. Yardım paketleri temel gıda ürünleri içeriyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılan Münbiç ilçesinde 1000 kişiye gıda yardım paketi ulaştırdı.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç'te halka insani yardım ulaştı.

İHH Cerablus Bölge Sorumlusu İshak Aka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım paketlerinde bulgur, pirinç, makarna, şeker ve yağ gibi temel gıda ürünleri yer aldığını belirtti.

Aka, 1000 kişilik gıda paketinin Münbiç'teki ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

SMO, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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