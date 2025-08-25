İHH, Kuraklıkla Mücadele Eden Afganistan'a 1100 Gıda Paketi Dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, kuraklığın yaşandığı Afganistan'da 1100 gıda paketi dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ülkenin en büyük vilayetlerinden Paktika'da yoğun kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısı ve gıda kıtlığı büyük boyutlara ulaştı.

Bu yıl yağış miktarının oldukça düşük olması ve kuraklık sebebiyle yağmur suyuna bağlı tarım arazilerinde mahsul verimi yüzde 50 düştü.

Yer altı su seviyelerinde de 10 ile 20 metre arasında değişen düşüşler yaşandı.

Vakıf, yeni yardım çalışmasının ilk etabında 25 kilogram un, 5 litre yağ, 7 kilogram pirinç, 4 kilogram barbunya, 4 kilogram şeker, 4 kilogram hurma ve 1 kilogram yeşil çay bulunan 1100 gıda paketi dağıttı.

Afganistan'da birçok farklı alanda insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, ihtiyaç sahiplerine eğitimden sağlığa, gıdadan barınmaya kadar pek çok alanda destek ulaştırmayı sürdürüyor. ???????