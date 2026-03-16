İHH Hollanda, Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine 5 bin gıda paketi dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Hollanda, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin gıda paketi dağıttı.

AA'ya konuşan İHH Hollanda ekibinden Yasin Küçük, ramazan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Küçük, "Ramazan kapsamında 40 ülkede çalışmalar yürütüyoruz. Bu ülkelerden biri de Lübnan. Lübnan'da 5 bin gıda paketi dağıttık." dedi.

Küçük, kentte yetim çocuklara kıyafet ve iftariyelikler de dağıttıklarını ifade etti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.