İHH'dan Öğrencilere Kırtasiye Desteği: 'Bir Kırtasiye Bin Mutluluk' Projesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde başlattığı "Bir Kırtasiye Bin Mutluluk" projesiyle öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılanacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim dönemine girilirken yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirilen proje devam ediyor.

Projeyle, Türkiye dahil 36 ülkede 16 bin 530 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye seti dağıtılması hedefleniyor. Setlerde çanta, 6 büyük boy defter, 6 küçük boy defter, 4 kurşun kalem, 2'şer tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş ve cetvel seti bulunuyor.

Proje kapsamında setlerin 2 bininin Türkiye'de dağıtılması planlandı. Türkiye'de dağıtılacak paketlerde 12'li siyah kurşun kalem, 6'lı kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, 12'li kuru boya, 8'li pastel boya, 12'li sulu boya, resim defteri, A4 ve A5 boyutlarında defterler, çizim seti, kalemlik, bant, okul makası ve çanta yer alacak.

Bağışçılar, projeye destek olmak için İHH'nin internet sitesi üzerinden bilgi alarak, 1200 lira karşılığında bir çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilecek.