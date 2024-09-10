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İHH, Afganistan'da Yetimhane Açılışını Gerçekleştirdi

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı. Yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan malzemelerin temin edildiği belirtildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Gazne vilayetinde kurduğu yetimhanenin açılışını yaptı.

İhh'dan yapılan açıklamada, Karabağ ilçesinde 4 bin metrekare alan üzerinde Hüseyin Sürmeneli adı verilen 100 kişilik yetimhane inşa edildiği kaydedildi. Kampüste erkekler için 150 kişilik, kadınlar için de 50 kişilik iki ayrı cami yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yetimhane ve camilerin ihtiyacı olan tüm malzemelerin de temin edildiği aktarıldı.

Hüseyin Sürmeneli Eğitim Merkezi'nin açılışının İHH Yönetim Kurulu ve Afganistan geçici hükümeti yetkililerinin katıldığı törenle hizmete girdiği ifade edildi.

Afgan yetkililer, konuşmalarında Afganistan'daki yardım faaliyetlerinden dolayı İHH ve Türkiye'ye teşekkür ederken, İHH yetkilileri de Afgan halkına yönelik yardımların devam ettirileceğini söyledi.

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya, "Türkiye ve Afganistan kadim bağlarla birbirine bağlı iki ülkedir. Afganistan'ın yetimleri bizim yetimlerimizdir ve acıları bizim acımız, mutlulukları bizim mutluluğumuzdur." dedi.

Tören, yerel halk oyunu Neyze Bazi'nin sergilenmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

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