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İHD ve TİHV, Kadir İnanır'ın vasiyetini kendilerine duyulan güvenin ifadesi saydı

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İHD ve TİHV, Kadir İnanır'ın vasiyetini kendilerine duyulan güvenin ifadesi saydı
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İHD ve TİHV, Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine kendilerini dahil etmesinden onur duyduklarını açıkladı. Açıklamada, İnanır'ın maddi ve manevi mirası ile telif haklarını Jülide Kural'a bıraktığı, Kural hayatta değilse İHD, TİHV ve Nesin Vakfı arasında paylaştırılacağı hatırlatıldı.

(ANKARA)- İHD ve TİHV, Kadir İnanır'ın vasiyetinde iki kuruma da yer vermesine ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine bizleri de dahil etmesinden onur duyduk. Bunu, insan hakları alanında çalışan kurumlara duyduğu güvenin ve verdiği değerin bir ifadesi olarak görüyoruz" denildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin ortak bir teşekkür açıklaması yayımladı. Açıklamada, İnanır'ın maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı; Kural'ın hayatta olmaması durumunda ise mirasının İHD, TİHV ve Nesin Vakfı arasında paylaştırılmasını vasiyet ettiği bilgisinin avukatları tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

İHD ve TİHV'nin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir insanın vasiyeti, yaşamı boyunca önem verdiği değerlerin ve geleceğe dair dileklerinin en kişisel ifadelerinden biridir. Kadir İnanır'ın vasiyetnamesi de bu açıdan bizim için özel ve anlamlıdır.

Kadir İnanır, yalnızca sinema sanatçısı olarak canlandırdığı unutulmaz karakterlerle değil; yaşamı boyunca insan hakları, demokrasi, eşitlik ve toplumsal barıştan yana ortaya koyduğu duyarlılıkla da toplumsal hafızamızda yer edinmiştir. Onun sanat anlayışında insan, insan onuru ve barış içinde bir arada yaşama düşüncesinin özel bir yeri olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle vasiyetinde kurumlarımıza yer vermiş olması, onun yaşamı boyunca taşıdığı değerlerle vasiyeti arasındaki güçlü bağı ortaya koymaktadır. Kadir İnanır, böylece yalnızca sahip olduğu maddi ve manevi değerleri değil, önem verdiği insani değerleri de geleceğe bırakmıştır.

İHD ve TİHV olarak, Kadir İnanır'ın vasiyetnamesine bizleri de dahil etmesinden onur duyduk. Bunu bir ayrıcalık ya da övünç vesilesinden çok, insan hakları alanında çalışan kurumlara duyduğu güvenin ve verdiği değerin bir ifadesi olarak görüyoruz.

Kadir İnanır'a, insan haklarının evrenselliği, insan onurunun korunması, her türlü ayrımcılığın reddedilmesi, demokrasi ve barış içinde bir arada yaşama değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması bakımından omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yükleyen bu anlamlı vasiyeti için teşekkür ediyor, kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

Kaynak: ANKA
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