İnsan Hakları Derneği: Okullar Dini Ritüel Alanı Değil, Eğitim Alanıdır

İnsan Hakları Derneği Merkezi Çocuk Hakları Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği 'Ramazan Etkinlikleri Genelgesi'ni eleştirerek, okulların eğitim alanı olduğunu, dini ritüellerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Çocuk Hakları Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen "Ramazan Etkinlikleri Genelgesi"ne tepki gösterdi. Komisyon, okul öncesi çocukların camilere götürülmesini ve aile katılımlı etkinlikler kapsamında dini ritüellerin eğitim ortamına taşınmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Okullar dini ritüel alanı değil, eğitim alanıdır" açıklamasını yaptı.

İHD Merkezi Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen "Ramazan Etkinlikleri Genelgesi" kapsamındaki uygulamanın pedagojik, hukuki ve toplumsal açıdan kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Okul öncesi dönemde soyut dini kavramların dayatılması gelişime aykırı"

Açıklamada, okul öncesi dönemin çocukların dünyayı somut algılarla tanıdığı ve oyun yoluyla öğrendiği bir evre olduğu vurgulanarak, bu yaş grubundaki çocuklara soyut dini kavramların ve ibadet mekanlarının dayatılmasının bilişsel gelişime aykırı olduğu ifade edildi.

Çocuk gelişimi alanındaki temel ilkelerin erken çocukluk eğitiminde baskı, yönlendirme ve inanç temelli dayatmalardan kaçınılması gerektiğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, pedagojik formasyonu olmayan kişilerce yürütülen süreçlerin çocuklarda kaygıya yol açabileceği kaydedildi.

"Laiklik ilkesi ve çocuk haklarına aykırı"

Açıklamada, "Okullar dini ritüel alanı değil, eğitim alanıdır" ifadesine yer verildi. Anayasa'nın laiklik ilkesi ile Türkiye'nin taraf olduğu BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede durmasını ve eğitim sisteminin inanç özgürlüğünü korumasını zorunlu kıldığı aktarılan açıklamada, genelgenin farklı inanç gruplarına mensup ya da herhangi bir inancı bulunmayan ailelerin çocukları açısından dışlanma ve ötekileştirme riski doğurduğu ifade edildi.

Açıklamada, okulların belirli bir inancın tebliğ alanı değil; bilimin, sanatın ve eleştirel düşüncenin geliştiği kamusal eğitim kurumları olduğu belirtildi.

"Çocuğun üstün yararı esas alınmalı"

Eğitim kurumlarının toplumun tüm kesimlerini kapsayan güvenli alanlar olması gerektiği, ailelerin hassasiyetlerinin etkinlik adı altında araçsallaştırılmasının toplumsal kutuplaşmayı artırabileceği ifade edilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, bilimsel, laik ve kamusal eğitim ilkelerine uymaya davet edilerek, çocukların ayrıştırılmadığı ve pedagojik esaslara dayalı bir eğitim sistemi için mücadelenin sürdürüleceği aktarıldı.

Kaynak: ANKA
