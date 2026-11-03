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İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

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İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı Haber Videosunu İzle
İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı
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Rusya açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Panama bayraklı kuru yük gemisi 'ARINA A', İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor. Geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Geçiş dron ile havadan görüntülendi.

Rusya açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 'ARINA A' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU

Geminin geçişi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Panama bayraklı kuru yük gemisinin geçişi dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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