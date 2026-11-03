İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

İHA saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan Panama bayraklı kuru yük gemisi 'ARINA A', İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor. Geminin geçişi nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Geçiş dron ile havadan görüntülendi.
Rusya açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğrayan 'ARINA A' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.
BOĞAZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ DURDURULDU
Geminin geçişi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Panama bayraklı kuru yük gemisinin geçişi dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı