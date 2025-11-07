Iğdır'da Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Çalışmalar Başlatıldı

TÜRKİYE'nin havası kirli illerin başında gösterilen Iğdır'da İl Özel İdaresi, kirliliği azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışma yürütüyor. Doğal gaz hattı çekilen 368 konuta kombi dağıtılırken, 50 kilometresi bitümlü sıcak karışım (BSK) olmak üzere 320 kilometre yol asfaltla kaplandı.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) yayımladığı 'Kara Rapor 2025'e göre, Türkiye'de havası en kirli iller arasında Iğdır ilk sırayı aldı. Partikül madde kirliliğinde Osmaniye ve Malatya ile birlikte en yüksek değerlere sahip olan Iğdır'da kirliliğin ana kaynakları arasında trafik ve sanayi tesisleri gösterildi. Hava kirliliğinde Türkiye'de birinci sırada yer alan Iğdır'da, İl Özel İdaresi trafikten kaynaklanan kirliliği azaltmak için çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi, özellikle köy yollarının asfaltlanması, sulama kanallarının temizlenmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıyor. 50 kilometre yolu bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplayan İl Özel İdaresi, köylere ulaşımın sağlandığı 270 kilometreye yakın yolu da asfaltladı. İl Özel İdaresi, ısınmada doğal gaza geçilmesi için 368 konuta kombi dağıtımı da gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, hava kirliliğini önlemek ve çevre bilincini artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Özellikle köy yollarının asfaltlanması, sulama kanallarının temizlenmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Çarman, "Köy yollarımızı asfaltlıyoruz, kanallarımızı temizliyoruz. Ayrıca köylerde çevre bilinci oluşturmak için bir kampanya başlattık. 'En temiz köy yarışması' kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü köylerimizi ödüllendireceğiz" dedi.

Doğal gaz hattı çekilen 368 konuta kombi dağıtımının tamamlandığını belirten Çarman, son 2 yılda 50 kilometre yolun BSK asfaltla kaplandığını, stabilize olan 270 kilometreye yakın yolun da asfaltlandığını söyledi. Fiziki ve mali imkanları artırmak için ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Çarman, kamyon sayısını 9'dan 16'ya çıkardıklarını, 2 ekskavatör, 4 kazıcı-yükleyici, 3 çöp toplama aracı, 3 silindirin ya sıra çeşitli türde iş makineleri alarak araç parkını güçlendirdiklerini kaydetti. Çarman, bir adet itfaiye aracı alarak, önemli bir eksikliği giderdiklerini bildirdi.

'EN TEMİZ KÖY' YARIŞMASI

Çarman, çevre bilincini artırmak amacıyla daha önce başarıyla uygulanan 'Güzel Köyüm' projesini yeniden hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi. Çarman amaçlarının çevreye duyarlılığı artırmak, iş birliği ve dayanışma içinde halkın bu sürece katkı sağlamasını teşvik etmek olduğunu vurguladı.

İçme suyu ve tarımsal sulama konusunda da ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Çarman, şunları söyledi:

"337,86 kilometrelik sulama kanalımızın 244,6 kilometrelik kısmının temizliğini tamamladık. 148 göletten 142'sinin temizliği ile bakım ve onarımını tamamladık. 8 yeni gölet oluşturduk, 121 bent inşa ettik. 75 kilometre ek içme suyu şebekesi tamamlandı. 160 köyümüzde içme suyu müştemilatlarında, idame, bakım-onarım çalışmaları yaptık, ayrıca 51 köyümüzün klorlama cihazlarını yeniledik."