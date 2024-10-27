Iğdır'da gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki bebek yanarak can verdi
Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangında evde yalnız bırakılan 2 yaşındaki Hazar İleri yaşamını yitirdi. Yangın sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Iğdır Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
YANGIN ÇIKTIĞINDA ÇOCUK EVDE YALNIZDI
İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.