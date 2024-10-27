Iğdır'da gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Iğdır Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YANGIN ÇIKTIĞINDA ÇOCUK EVDE YALNIZDI

İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.