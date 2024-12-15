Beşiktaş'ta otobüsün ezdiği kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu (38) feci şekilde can verdi.

OTOBÜSÜN EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ

Durağa yürüyen Koyunoğlu'na, yolcu almak için durağa ilerleyen 500 T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı otobüs çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, başının üzerinden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Koyunoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şoför Kemal B. ise gözaltına alındı.

"KAFASI PARAMPARÇA OLMUŞTU"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.