İETT Otobüsü Çınar Ağacına Çarptı, Bahçelievler Belediyesi Müdahale Etti

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, İETT otobüsünün çarptığı çınar ağacındaki yüzeysel tahribatı iyileştirmek için aşı macunu uygulaması yaptı.

Belediyeden edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınara çarpması sonucu 7 kişi yaralanırken ağaçta da hasar oluştu.

Kaza sonrası Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu çınar ağacının kök ve gövde yapısında risk teşkil eden bir duruma rastlanılmadığı ve yüzeysel tahribat olduğu belirlendi.

Ekipler, hızlı iyileşmesi ve enfeksiyon riskinin azaltılması için ağaca aşı macunu uygulaması yaptı.