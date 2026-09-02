DEVA Partili Şahin'den ABD'nin İran Saldırılarına Sert Tepki: 'Bunun Adı Çözüm Değil, Sonu Olmayan Hesaplaşma'

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, askeri gücün hiçbir devlete başka bir halkın hayatını değersizleştirme hakkı vermediğini ifade etti. Şahin, "Her saldırının ardından daha sert bir misilleme, her misillemenin ardından daha büyük bir tehdit geliyor. Bunun adı çözüm değil, sonu olmayan bir hesaplaşmadır" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınadı. Bölgede karşılıklı saldırı ve tehditlerin giderek büyüdüğüne dikkat çeken Şahin, bunun kalıcı bir çözüm üretmediğini belirtti.

Savaşın bedelini sivillerin ödediğini vurgulayan Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü olmak, her istediğini yapma hakkını kimseye vermez. Devletlere de vermez! ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını açıkça kınıyorum. Bir ülkenin askeri gücü ne kadar büyük olursa olsun, başka bir halkın hayatını değersizleştirme hakkı yoktur.

Bugün bir düğün evine ölüm düşüyorsa, yarın bu ateşin nereye sıçrayacağını kimse kestiremez. Savaşın en ağır tarafı da budur. Kararı birkaç kişi verir, bedelini hiç tanımadıkları insanlar öder.

Üstelik her saldırının ardından daha sert bir misilleme, her misillemenin ardından daha büyük bir tehdit geliyor. Bunun adı çözüm değil, sonu olmayan bir hesaplaşmadır. Artık yeter! Silahların değil, aklın ve hukukun sözü geçmeli. Bu coğrafyanın insanlarına yeni acılar değil, yaşayabilecekleri bir gelecek borçluyuz."

Kaynak: ANKA