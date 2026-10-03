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İdilli öğrenciler Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli ve milli ürünleri inceledi.

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İdilli öğrenciler Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yerli ve milli ürünleri inceledi.
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Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen öğrenci ve öğretmenler, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da yerli ve milli teknoloji ürünlerini inceledi. Stantları gezen öğrenciler, sergilenen yenilikçi projeler hakkında bilgi aldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinden Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan öğrenciler, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğe İdil'den katılan öğrenci ve öğretmenler, festival kapsamında sergilenen yenilikçi projeleri yakından inceleyerek teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri takip etti.

Gençlerin bilimsel çalışmalara ve inovasyona ilgisini artırmayı hedefleyen etkinlikte, stantları gezen öğrenciler, geliştirilen projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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