Haberler

Şırnak'ta düzenlenen "İdil Kitap Fuarı ve Kültür Şöleni" sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen 'Mezopotamya'nın Ruhunda Baharı Kitaplarla Karşılıyoruz' temalı kitap fuarı sona erdi. 80 yayınevi ve 10 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgi gördü ve okuma kültürünü yaygınlaştırma amacıyla geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde " Mezopotamya'nın Ruhunda Baharı Kitaplarla Karşılıyoruz" temasıyla düzenlenen "İdil Kitap Fuarı ve Kültür Şöleni" sona erdi.

Şırnak Valiliği ve Kaymakamlığın destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda 6-12 Nisan'da düzenlenen, 80 yayınevi ile 10 yazarın okuyucularla buluştuğu fuar ve kültür şöleni ilgi gördü.

Etkinliğin son gününde yazar Mehmet Emin Bozkuş ve Vehbi Vakkasoğlu'nun söyleşi programı yer aldı.

Ayrıca fuar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül, katkı sunan yazarlar ile kurum, kuruluş ve STK temsilcilerine plaket verildi.

İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının okuma kültürünü yaygınlaştırmak, yediden yetmişe herkesi kitaplarla buluşturmak olduğunu belirtti.

Fuarda farklı etkinliklerin yer aldığını dile getiren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Fotoğraf bölümünde çocuklarımıza yönelik yarışmalar, eğitim kampları, oyun parkurları ve buna benzer aktiviteler gerçekleştirildi. Nihai hedefimiz de buradaki İdil Kitap Fuarı'nı geleneksel hale getirmek. Bu sene birincisini düzenliyoruz ama inşallah bundan sonra da yıldan yıla yaparak bunu geleneksel hale getirerek, buradaki okuma alışkanlığını daha da çok artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bu fuarın gerçekleşmesinde emekleri olan başta Şırnak Valiliğimize ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."

Gazeteci ve araştırmacı yazar Hurşit Baran Mendeş de İdil'de ilk defa yapılan kitap fuarının çok güzel geçtiğini söyledi.

Fuarı binlerce kişinin ziyaret ettiğini aktaran Mendeş, "Herkesin bu fuardan faydalandığını düşünüyorum. Bu anlamda fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şair ve yazar Hayati Umut Sönmez de fuarın beklentilerinin üstünde ilgi gördüğünü, böyle fuarların daha sık açılması gerektiğini vurguladı.

Ziyaretçilerden Abdurrahman Baran da fuarın geleneksel olarak her yıl yapılacak olmasının mutluluk verici olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

