Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memuru öldüren polise 'iyi hal' indirimi

Daha önce depremzedelere yardım etme meselesi yüzünden tartışan polis memuru Şükrü Koçoğlu ile emniyette görevli idari memur Fevzi Süleyman Sökmen arasında 2 Haziran'da Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Sökmen, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ettiği Koçoğlu'ndan şikayetçi oldu. İkili, 14 Eylül'de bir kez daha Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Koçoğlu, beylik tabancası ile Sökmen'i öldürdü. Gözaltına alınan Koçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı. Şükrü Koçoğlu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KORKUP GİTMESİ İÇİN DE ÇAY BARDAĞINI YERE FIRLATTIM'

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Ocak'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında öldürme kastı olmadığını söyleyen Şükrü Koçoğlu, "Depremzedelerle ilgili duygu sömürüsünde bulunuyordu. 'Bu kadar düşünüyorsan, bir maaşını bağışla Süleyman' dedim. Korkup gitmesi için de çay bardağını yere fırlattım. Beni sürekli rahatsız etti. 'Süleyman senden ricam, benim olduğum zaman buraya gelme' dedim. Olay günü Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim" dedi.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ BİLMİYORUM'

Koçoğlu, şöyle devam etti:

"'Süleyman şikayette bulunmuşsun; derdin nedir?' diye sordum. Süleyman da 'Benim herhangi bir derdim yok. Her şey orada yazıyor' dedi. Engelli çocuğum olduğunu, ona bakan hasta annesi olduğunu söyledim. Onlar hakkında sırıtarak, 'İyi yerlerde değerlendiririm' diye konuşunca, olay meydana geldi ve kendimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Beylik tabancamda sürekli 15 mermi taşıyordum. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım. 'Yeter artık lan' ve 'yarım kalan işimi tamamlarım' demedim. Olayda bir kastım yok. Amacım sadece konuşmaktı."

MAHKEMEDEN 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Sanık avukatı Mustafa Avşar da müvekkili hakkında 'tahrik' indirimi yapılması gerektiğini söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten Sökmen'in babası C.S. ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Şükrü Koçoğlu'nu, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 25 yıla düşürdü. 'MAKTUL ŞİKAYET HAKKINI KULLANMIŞTIR'

Mahkeme, sanık hakkında verilen 25 yıl hapis cezası kararının gerekçesini açıkladı. Sanık savunmalarında ikrar edildiği üzere sanığın şikayetten haberdar olduktan sonra perşembe günü Yeni Mahalle Karakolu'na gittiği, burada şikayet dilekçesini okuyup, içeriğini öğrendikten sonra ifadeyi sonradan vermek istediği, müteveffanın yanına giderek, 'Süleyman görüşebilir miyiz? Süleyman ayıp oluyor' şeklinde ifadeleri bulunduğu, ardından da müteveffaya ateş ettiği görülmüştür. Müteveffanın yasal bir hakkı olan şikayet hakkını kullanılması olayı haksız bir fiil olarak kabul edilemeyeceği nedeniyle bu sebebe dayanarak 'haksız tahrik' uygulanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

'SANIĞIN ÖFKE SORUNU OLDUĞU AÇIKTIR'

Sanık ile maktul arasındaki anlaşmazlıklara da vurgu yapılan kararda, "Sanık tarafından iddia edilen maktulün sanığın aile üyelerini kastederek 'ben bakarım, iyi bakarım, iyi yerlerde değerlendiririm' şeklinde sarf ettiğini iddia ettiği sözlerin ise sanık tarafından alınacak cezanın hafifletilmesi maksatlı, gerçeklikten uzak ve soyut beyanlar olduğu, bu sözlerin müteveffa tarafından söylendiği kabul edilse dahi sanığın hiddet veya şiddetli eleme kapılarak, söz konusu suçu işlemesini gerektirecek nitelikte sözler olmadığı, sanığın öldürme eylemine konu olayın kendisine yönelik küfür veya hakaretler olmadığı, Mart 2023'te başlayan ve zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar sonrası maktulün anayasal hakkı olan şikayet hakkını kullanması sonucu sanığın öldürme eylemini gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır. Zira, dosya içindeki personel izleme formuna göre de sanığın öfke kontrolü sorunu olduğu açıktır. Sanığın yargılama aşamalarındaki pişmanlığı nedeniyle de 'iyi hal' indirimi yapılmıştır" denildi.

SANIK AVUKATI, KARARA İTİRAZ ETTİ

Mahkeme heyeti, sanığın eylemini 'tasarlayarak' işlediğine dair yeterli delilin mevcut olmadığını, bu nedenle sanığın öldürme kastının ani oluştuğu görüşünde bulundu. Öte yandan sanık avukatı Mustafa Avşar'ın, müvekkiline fazla ceza verildiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararına itiraz edip, 'tahrik' indirimi yapılmasını isteyerek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne taşıdığı öğrenildi.