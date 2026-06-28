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Göç İdaresi'nden Ümit Özdağ'ın Suriyelilerle İlgili Açıklamasına Yanıt

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Suriyelilerin geri dönüş sayılarına ilişkin iddialarına yanıt verdi. Bakanlık, 2016'dan bu yana 1 milyon 440 bin 123, 8 Aralık 2024'ten itibaren ise 700 bin 120 Suriyelinin gönüllü olarak döndüğünü açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyelilerin geri dönüş sayılarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Başkanlık'tan yapılan açıklamada, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısının 1 milyon 440 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120 olduğu belirtilerek, "resmi verilerle örtüşmeyen iddialara itibar edilmemesi" istendi.

Özdağ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın 6 Haziran'da yaptığı açıklamada "700 bin Suriyeli şu ana kadar Suriye'ye döndü" dediğini, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ise son açıklamasında "1 milyon 450 bin Suriyeli geri döndü" ifadesini kullandığını belirterek rakamların çeliştiğini savunmuştu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın, ülkemizden Suriye'ye dönüş yapan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddiaları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunlu hale gelmiştir."

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı rakam, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade etmektedir. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Sayın Nuh Yılmaz'ın paylaştığı sayı ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapanlara ilişkindir.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, ülkemizde bulunan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin verileri haftalık olarak resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam etmektedir. Güncel kayıtlara göre; ülkemizde geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 255 bin 31'dir. 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısı 1 milyon 440 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120'dir.

Kamuoyunun, resmi verilerle örtüşmeyen ve kurumlarımızı hedef alan bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur. Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçleri, devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Bu dönüşler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: ANKA
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