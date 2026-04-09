İçişleri Bakanlığı'ndan Yağış Uyarısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 9 - 10 Nisan'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

İçişleri Bakanlığı 9 ve 10 Nisan için yağış uyarısında bulundu. Bakanlık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 9 Nisan 2026 Perşembe günü; Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor."

10 Nisan 2026 Cuma günü; Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

