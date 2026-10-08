İçişleri Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de çöken bina için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de çöken bina için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de çöken binanın planlama, inşa ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. İnceleme, bu süreçlerde olası kamu görevlisi sorumluluğunun belirlenmesini amaçlıyor.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Kaynak: AA