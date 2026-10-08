İçişleri Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de çöken bina için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Kaynak: AA