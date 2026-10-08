Haberler

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de çöken bina için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de çöken binanın planlama, inşa ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. İnceleme, bu süreçlerde olası kamu görevlisi sorumluluğunun belirlenmesini amaçlıyor.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil

"Fatma Betül Sayan Kaya artık partimizin üyesi değil"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş

Protestoda YENİ Parti'ye soğuk duş: İl başkanını topa tuttular

Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
TBMM'de Yusuf Beyazıt Başkan Vekilliğine, Mehmet Taytak İdare Amirliğine seçildi

TBMM'de seçim günü! Birçok isme yeni görev
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Mahsur kalanlar var

İstanbul'da 7 katlı binanın 3 katı çöktü! Vali Gül'den korkutan uyarı
Cinayet soruşturmasında firari iş insanı Levent Demir taziye için Aydın'da yakalandı

Cinayetten aranan iş insanı, taziyede yakalandı