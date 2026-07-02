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Halfeti'de köpek saldırısı: Bakanlık inceleme başlattı

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İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun yaralandığı köpek saldırısına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun yaralandığı köpek saldırısına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran 2026 tarihinde Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi'nde meydana gelen ve Muhammed Ali Aral isimli çocuğumuzun yaralandığı köpek saldırısı olayı, bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Yaralanan evladımız, Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmiş, tedavisinin tamamlanmasını müteakip taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

Kaynak: ANKA
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